НБА: Лейкерс с Ленем проиграли Денверу, Юта без Михайлюка уступила Торонто

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 15 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.

Украинец Алексей Лень провел почти 12 минут в составе Лейкерс. Центровой набрал 2 очка, сделал 5 подборов и отдал 1 ассист, но не спас "озерников" от поражения Денверу (126:131).

Результаты матчей НБА за 14 марта

Майами - Бостон - 91:103 (23:30, 27:20, 27:28, 14:25)

Майами: Уиггинс (23), Хирро (19 + 6 передач), Хакес (13), Адебайо (9 + 9 подборов), Д. Робинсон (6) - старт; Митчелл (12 + 9 подборов), Уэйр (7), Ларссон (2), Хайсмит (0).

Бостон: Тейтум (28+5 потерь), Голидей (25), Уайт (18), Горфорд (9+9 подборов), Корнет (4) – старт; Притчард (11), Гаузер (6), Кета (2+8 подборов), Уолш (0).

Филадельфия - Индиана - 100:112 (26:18, 25:29, 24:31, 25:34)

Филадельфия: Даутин (24), Батлер (17), Бона (16 + 9 подборов), Каунсил (14), Ябуселе (5 + 15 подборов) - старт; Бриссетт (14), Риз (5), Худ-Шифино (5).

Индиана: Сиакам (27 + 7 подборов), Тернер (18 + 7 подборов), Несмит (16), Халибертон (14 + 10 передач), Нембхард (5 + 7 передач) - старт; Топпин (11 + 8 подборов), Макконнелл (8 + 5 потерь), Брайант (6), Матурин (5), Шеппард (2), Ферфи (0), Джексон (0), Брэдли (0).

Атланта - Клипперс - 98:121 (26:24, 35:29, 8:35, 29:33)

Атланта: Оконгву (18 + 10 подборов), Янг (17 + 7 передач + 7 потерь), Рисаше (15 + 7 подборов), Дэниелс (6), Гуйе (5) - старт; Леверт (12), Барлоу (10), Мэнн (9), Крейчи (6), Ньянг (0).

Клипперс: Харден (25 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Ленард (25 + 5 перехватов), Зубац (18), Батюм (11 + 7 подборов), Данн (0) - старт; Д. Джонс (14), Коффи (12), Богданович (12), Симмонс (2), Кристи (2), Юбэнкс (0), Браун (0), Миллс (0).

Мемфис - Кливленд - 124:133 (29:36, 29:39, 34:37, 32:21)

Мемфис: Морент (44 + 8 подборов + 7 передач), Джарен Джексон (13), Бейн (12 + 5 потерь), Уэллс (7), Иди (6) - старт; Кларк (13), Пиппен (8 + 6 передач), Стивенс (7), Джексон (4), В. Уильямс (3), Спенсер (3), Гафф (2), Кончар (2), Кеннард (0), Бегли (0).

Кливленд: Мобли (22 + 11 подборов), Гарленд (20 + 9 передач), Аллен (16), Струс (9), Окоро (7) - старт; Хантер (18), Мэррилл (14), Джером (12), Грин (10), Тайсон (2), Уэйд (2), Портер (1), Томпсон (0).

Сан-Антонио - Шарлотт - 134:145 (26:37, 29:44, 40:40, 39:24)

Сан-Антонио: Касл (26), Васселл (22), Барнс (10), Пол (3), Бийомбо (0) - старт; Сохан (14), Мамукелашвили (13), Шемпени (12), К. Джонсон (12), Уэсли (10), Бренем (7), Маклафлин (3), Ингрем (2).

Шарлотт: Болл (27 + 15 передач), Бриджес (21 + 7 подборов + 8 передач), Грин (20), Уильямс (14 + 10 подборов), Джефрис (13) - старт; Смит (26), Нуркич (14), Гарретт (5), Сет Карри (5), Диабате (0), Мур (0).

Хьюстон - Даллас - 133:96 (27:25, 35:24, 37:21, 34:26)

Хьюстон: Исон (30 + 8 подборов), Грин (23 + 9 подборов), Шенгюн (16 + 15 подборов), Брукс (12), Ванвлит (8 + 7 ​​подборов) - старт; А. Холидей (13), Смит (13 + 8 подборов), Уитмор (10), Лэндейл (6), Тейт (2), Грин (0), Уильямс (0).

Даллас: Маршалл (21), Эдвардс (12 + 4 блок-шота), Томпсон (5 + 9 подборов), Экзам (2), Пауэлл (1) - старт; Уильямс (25), Динвидди (20), Калеб Мартин (8), Кристи (2).

Миннесота - Орландо - 118:111 (33:30, 29:28, 16:29, 40:24)

Миннесота: Эдвардс (28), Рэндл (22 + 7 подборов), Гобер (12 + 12 подборов), Макдениэлс (11 + 8 подборов), Конли (9) - старт; Дивинченцо (14), Александер-Уокер (12), Рид (8 + 7 подборов), Кларк (2).

Орландо: Банкеро (43 + 10 подборов), Ф. Вагнер (16 + 5 потерь), Джозеф (8), да Силва (8), Картер (4) - старт; Хьюстан (18), Блэк (6), Г. Харрис (3), Айзек (3), Ховард (2), Битадзе (0).

Юта - Торонто - 118:126 (26:33, 32:23, 30:35, 30:35)

Юта: Филипповски (18 + 11 подборов), Коллиер (16 + 8 передач), Маркканен (16), Секстон (8), Уильямс (6) - старт; Кларксон (19), Джузенг (14), Сенсабо (13), Спрингер (6), Мартин (2).

Торонто: Куикли (20), Барнс (20 + 10 подборов), Барретт (17), Каслтон (13 + 7 подборов), Беттл (7) - старт; Лоусон (18), О. Робинсон (14 + 10 подборов), Шед (11), Темпл (6).

Денвер - Лейкерс - 131:126 (32:40, 39:27, 31:32, 29:27)

Денвер: Йокич (28 + 7 подборов), Дж. Мюррей (26), К. Браун (22 + 6 передач), Гордон (17 + 7 подборов), Портер (13) - старт; Уэстбрук (17 + 7 передач), Ннаджи (4), Уотсон (4), Пикетт (0).

Лейкерс: Ривз (37 + 8 подборов + 13 передач), Кнехт (32), Гудвин (10), Вандербилт (9 + 7 подборов + 7 передач), Лень (2) - старт; Милтон (16), Колоко (8 + 7 ​​подборов), М-ф Моррис (7), Джеймс-младший (5), Рэддиш (0).

Финикс - Сакраменто - 122:106 (36:22, 26:35, 35:25, 25:24)

Финикс: Букер (22+13 передач), Дюрент (22 + 6 передач), Данн (16), Билл (15), Пламли (2) - старт; Джонс (20), Игодаро (11), О'Нил (9), Гиллеспи (5), Болл (0), Вашингтон (0).

Сакраменто: Дерозан (23 + 5 потерь), Лавин (21), Монк (18 + 8 подборов), Мюррей (14 + 8 подборов), Сабонис (12 + 11 подборов + 12 передач) - старт; Эллис (7), Валанчюнас (6), Ларевия (3), Джонс (2), Кроуфорд (0), Картер (0), Фульц (0).

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