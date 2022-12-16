НБА: Милуоки проиграл Мемфису, Юта в овертайме обыграла Новый Орлеан
В четверг, 15 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны четыре матча.
Мемфис – Милуоки 142:101 (33:18, 37:23, 47:30, 25:30)
Мемфис: Морэнт (25 + 10 подборов + 10 передач), Брукс (18), Адамс (10 + 5 блок-шотов), Кончар (5), Джарен Джексон (4) – старт; Джонс (16), Родди (15 + 7 подборов), Альдама (14), Кларк (12), Уильямс (11), Тиллман (8), Ларэвиа (2), Чендлер (2).
Милуоки: Я. Адетокумбо (19), Картер (9), Аллен (4), Б. Лопес (4), Миддлтон (3) – старт; Портис (19 + 7 подборов), Боучэмп (12), Нвора (10), Грин (10), Хилл (5), Коннотон (3), Т. Адетокумбо (3), Мэттьюз (0).
Хьюстон – Майами 108:111 (29:29, 23:37, 33:20, 23:25)
Хьюстон: Грин (22), Портер (21 + 7 подборов + 6 потерь), Смит (15 + 11 подборов), Шенгюн (12), Гордон (12) – старт; Мартин (10), Мэтьюз (5), Исон (5), Фернанду (2), Вашингтон (2), Гаруба (2 + 9 подборов).
Майами: Хирро (41), Батлер (20 + 10 подборов + 7 передач), Калеб Мартин (13), Струс (12), Хаслем (0) – старт; Робинсон (9), Робинсон (8), Хайсмит (8 + 7 подборов).
Юта – Новый Орлеан 132:129 OT (27:25, 31:37, 33:33, 32:28, 9:6)
Юта: Кларксон (39 + 8 подборов), Маркканен (31), Олиник (14 + 7 подборов), Конли (4 + 6 передач), Вандербилт (3) – старт; Бизли (17), Кесслер (11 + 8 подборов), Александер-Уокер (7), Азубуйке (4), Гэй (2).
Новый Орлеан: Уильямсон (31 + 8 подборов + 8 передач), Макколлум (28), Джонс (12), Мерфи (12), Валанчюнас (6 + 9 подборов) – старт; Нэнс (13 + 9 подборов), Маршалл (13), Грэм (8), Дэниэлс (6).
Клипперс – Финикс 95:111 (18:29, 19:35, 33:25, 25:22)
Клипперс: Мэнн (22 + 11 подборов), М-с Моррис (14 + 7 подборов), Уолл (12+4), Коффи (11+1), Браун (5 + 12 подборов) – старт; Бостон (16), Диабате (8), Ковингтон (4), Батюм (3), Престон (0).
Финикс: Бриджес (27+6), Пол (15 + 10 подборов + 13 передач), Букер (14), Крэйг (9), Бийомбо (5) – старт; Лэндейл (15 + 10 подборов), Окоги (11 + 11 подборов), Ли (7), Шэмет (6), Уэйнрайт (2).