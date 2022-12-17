НБА: Лейкерс разгромили Денвер, Нью-Йорк Михайлюка продлил серию побед
В пятницу, 16 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.
Шарлотт – Атланта 106:125 (24:38, 35:37, 33:23, 14:27)
Шарлотт: Болл (27), Розир (10 + 9 передач), Хэйворд (9), Пламли (8 + 7 подборов), Макдэниэлс (7) – старт; Убре (16 + 7 подборов), Ричардс (13 + 11 подборов), Тор (9), Джонс (4 + 7 подборов), Маледон (3), Макгауэнс (0), Букнайт (0).
Атланта: Янг (31 + 9 передач), Богданович (28 + 9 подборов), Хантер (11), Оконгву (7 + 7 подборов), Форрест (6) – старт; Гриффин (13), Камински (12 + 7 подборов), А. Холидэй (11), Джонсон (4), Мартин (2), Крейчи (0), Калвер (0).
Детройт – Сакраменто 113:122 (29:28, 34:27, 23:38, 27:29)
Детройт: Богданович (22), Дюрен (15 + 14 подборов), Стюарт (13 + 7 подборов), Хэйс (11), Айви (5) – старт; Бей (14), Бэгли (13), Беркс (7), Нокс (7), Джозеф (6).
Сакраменто: Фокс (24 + 9 передач), Сабонис (23 + 13 подборов + 7 передач), Мюррэй (20), Барнс (19 + 7 подборов), Хертер (13) – старт; Монк (11 + 6 передач), Дэвис (10), Холмс (2), Деллаведова (0), Мету (0).
Бостон – Орландо 109:117 (28:32, 26:30, 27:26, 28:29)
Бостон: Тейтум (31 + 7 подборов), Браун (26 + 7 потерь), Смарт (10 + 8 передач), Хорфорд (6), Уайт (3) – старт; Брогдон (15), Р. Уильямс (9), Г. Уильямс (7), Корнет (2), Гриффин (0), Хаузер (0).
Орландо: М. Вагнер (25 + 8 подборов), Банкеро (20), Ф. Вагнер (19), Фульц (12 + 5 потерь), Бол (4 + 8 подборов) – старт; Энтони (14), Бамба (8 + 12 подборов), Росс (7), Харрис (5), Скофилд (3).
Кливленд – Индиана 118:112 (29:31, 25:30, 29:33, 35:18)
Кливленд: Митчелл (41), Гарлэнд (20 + 10 передач), Мобли (16 + 9 подборов), Аллен (7), Стивенс (0) – старт; Осман (14), Леверт (12 + 7 подборов), Лав (6), Окоро (2).
Индиана: Халибертон (17 + 14 передач), Хилд (14), Тернер (12 + 11 подборов), Смит (9), Нембард (5) – старт; Матурин (22), Несмит (14), Джексон (10), Бриссетт (5), Макконнелл (4 + 6 передач).
Торонто – Бруклин 116:119 (29:19, 33:33, 22:36, 32:31)
Торонто: Ванвлит (39), Барнс (26), Сиакам (17 + 7 подборов), Эрнангомес (8), Колоко (4) – старт; Флинн (13), Буше (5), Янг (4).
Бруклин: Ирвинг (32), Дюрэнт (28 + 5 потерь), Клэкстон (15 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Симмонс (10), О'Нил (0 + 7 подборов) – старт; Ватанабе (17), Уоррен (10), Харрис (7), Томас (0), Сет Карри (0), Самнер (0).
Филадельфия – Голден Стэйт 118:106 (33:38, 22:19, 33:24, 30:25)
Филадельфия: Эмбиид (34 + 13 подборов + 6 потерь), Харден (27 + 9 передач), Мелтон (17 + 9 подборов + 7 передач), Такер (7), Тайбулл (3) – старт; Ньянг (11), Милтон (11), Хауз (6), Рид (2), Харрелл (0).
Голден Стэйт: Пул (29), Дивинченцо (17 + 10 подборов + 6 передач), Луни (14 + 11 подборов + 9 передач), Томпсон (12), Куминга (7) – старт; Джером (9), Уайзмен (6), Лэмб (6), Муди (3), Роллинз (2), Грин (1 + 8 подборов), Болдуин (0).
Чикаго – Нью-Йорк 91:114 (32:29, 21:29, 22:29, 16:27)
Чикаго: Лавин (17 + 5 потерь), Дерозан (14), Уильямс (10), Карузо (9), Вучевич (9 + 8 подборов) – старт; Драгич (9), Грин (7), Уайт (7), Досунму (5), Джонс (2), Брэдли (2), Драммонд (0).
Нью-Йорк: Барретт (27), Граймс (22), Брансон (22 + 6 передач), Рэндл (19 + 12 подборов), Робинсон (6 + 9 подборов) – старт; Макбрайд (5), Симс (4), Хартенштайн (3 + 10 подборов), Роуз (3), Куикли (3), Арчидиаконо (0), Михайлюк (0).
Оклахома-Сити – Миннесота 110:112 (28:30, 22:33, 41:25, 19:24)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 7 подборов + 5 потерь), Уильямс (13), Гидди (11 + 13 подборов + 6 передач), Покушевски (9), Дорт (3) – старт; Уиггинс (14), Оморуйи (14), Джо (6), Уотерс (3), Мускала (2), Мэнн (0).
Миннесота: Рид (28 + 9 подборов), Риверс (20 + 5 перехватов), Эдвардс (19 + 11 подборов + 7 передач), Макдэниэлс (14), Андерсон (6) – старт; Науэлл (13), Найт (10), Форбс (2), Райан (0), Мур (0).
Даллас – Портленд 130:110 (31:32, 41:31, 38:22, 20:25)
Даллас: Дончич (33 + 9 передач), Хардуэй (17), Динуидди (13), Финни-Смит (6), Пауэлл (5) – старт; Вуд (32 + 12 подборов), Ниликина (8), Харди (6), Уокер (6), Буллок (4), Макги (0), Пинсон (0).
Портленд: Лиллард (24), Нуркич (16), Саймонс (7), Грант (7), Харт (6) – старт; Уотфорд (16 + 11 подборов + 6 передач), Джонсон (13), Шарп (10), Уинслоу (5), Юбэнкс (4), Браун (2), Уокер (0).
Лейкерс – Денвер 126:108 (33:32, 31:33, 29:23, 33:20)
Лейкерс: Джеймс (30 + 9 подборов), Шредер (15), Беверли (10), Дэвис (10), Уокер (3) – старт; Брайант (21), Ривз (16), Уэстбрук (15 + 11 подборов + 12 передач), Кристи (6), Джонс (0), Нанн (0), Браун (0).
Денвер: Йокич (25 + 11 подборов + 8 передач + 5 потерь), Дж. Мюррэй (23 + 6 передач + 5 потерь), Гордон (17), Браун (11), Колдуэлл-Поуп (9) – старт; Грин (8), Хайлэнд (5), Джордан (4), Чанчар (3), Смит (2), Рид (1), Ннаджи (0), Браун (0).