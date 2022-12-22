НБА: Лейкерс разгромно уступили Сакраменто, Голден Стэйт без шансов проиграл Бруклину
В среду, 21 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 11 матчей.
Кливленд – Милуоки 114:106 (35:20, 25:22, 33:35, 21:29)
Кливленд: Митчелл (36 + 6 передач), Гарлэнд (23), Аллен (19 + 8 подборов), Окоро (8), Мобли (7) – старт; Лав (9 + 9 подборов), Осман (6), Леверт (6).
Милуоки: Я. Адетокумбо (45 + 14 подборов + 5 потерь), Б. Лопес (14 + 5 потерь), Боучэмп (11), Холидэй (9 + 9 подборов + 8 передач), Аллен (6) – старт; Портис (6), Картер (6), Коннотон (6), Инглс (3), Мэттьюз (0).
Филадельфия – Детройт 113:93 (37:29, 26:22, 29:27, 21:15)
Филадельфия: Эмбиид (22 + 10 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Харрис (17), Харден (15 + 8 передач), Мелтон (12 + 9 подборов), Такер (0 + 10 подборов) – старт; Ньянг (11), Харрелл (10), Хауз (9), Милтон (9), Тайбулл (6), Рид (2), Коркмаз (0).
Детройт: Айви (18), Хэйс (12), Богданович (10 + 8 подборов), Дюрен (7 + 8 подборов), Стюарт (6 + 5 потерь) – старт; Бей (11), Бэгли (10 + 10 подборов), Беркс (7), Диалло (7), Джозеф (3), Нокс (2), Макгрудер (0).
Бостон – Индиана 112:117 (22:42, 21:29, 42:29, 27:17)
Бостон: Тейтум (41), Браун (19 + 10 подборов), Хорфорд (6), Притчард (3), Уайт (2) – старт; Брогдон (18 + 7 передач), Хаузер (10), Г. Уильямс (7), Р. Уильямс (6 + 12 подборов), Корнет (0).
Индиана: Халибертон (33 + 8 передач), Несмит (15), Тернер (10), Нембард (8), Хилд (8) – старт; Дуарте (14), Смит (8 + 9 подборов), Бриссетт (8), Матурин (7), Макконнелл (6).
Нью-Йорк – Торонто 106:113 (27:28, 26:35, 27:24, 26:26)
Нью-Йорк: Рэндл (30 + 13 подборов), Барретт (30), Куикли (20), Робинсон (10), Брансон (7 + 12 передач + 5 потерь) – старт; Макбрайд (5), Хартенштайн (2 + 7 подборов), Роуз (2), Симс (0).
Торонто: Сиакам (52 + 9 подборов + 7 передач), Ванвлит (28), Ануноби (15), Эрнангомес (4), Барнс (2) – старт; Флинн (8), Буше (2), Янг (2 + 7 подборов), Колоко (0).
Атланта – Чикаго 108:110 (25:30, 26:31, 26:20, 31:29)
Атланта: Янг (34 + 6 передач + 5 потерь), Оконгву (18 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Мюррэй (15 + 10 передач + 5 потерь), Хантер (10 + 9 подборов), Коллинз (4 + 7 подборов) – старт; Гриффин (14), Богданович (13), А. Холидэй (0), Джонсон (0), Камински (0).
Чикаго: Дерозан (28), Лавин (22), Вучевич (20 + 7 подборов), Уильямс (11 + 8 подборов), Карузо (5) – старт; Уайт (10), Досунму (9), Драммонд (5 + 11 подборов), Терри (0).
Бруклин – Голден Стэйт 143:113 (46:17, 45:34, 18:28, 34:34)
Бруклин: Дюрэнт (23 + 7 подборов), О'Нил (14), Харрис (11), Симмонс (10 + 8 передач), Клэкстон (10 + 7 подборов) – старт; Самнер (16), Миллс (13), Сет Карри (12 + 6 передач), Уоррен (12), М-ф Моррис (9), Ватанабе (8), Томас (5).
Голден Стэйт: Муди (17), Пул (13 + 7 потерь), Луни (6 + 7 подборов), Куминга (4), Др. Грин (2 + 6 передач) – старт; Уайзмен (30), Болдуин (17), Джером (14 + 7 передач), Лэмб (6), Роллинз (4).
Оклахома-Сити – Портленд 101:98 (22:32, 27:22, 29:24, 23:20)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (27 + 5 потерь), Уильямс (15), Дорт (14), Гидди (13 + 6 передач), Покушевски (6) – старт; Уильямс (9 + 7 подборов), Джо (6), Мускала (6), Уотерс (3), Оморуйи (2), Уиггинс (0).
Портленд: Грант (17), Лиллард (16 + 8 передач), Харт (13 + 5 потерь), Саймонс (12), Нуркич (12) – старт; Уотфорд (8 + 7 подборов), Шарп (8), Юбэнкс (6 + 7 подборов), Уинслоу (3), Джонсон (3).
Миннесота – Даллас 99:104 (31:29, 21:22, 22:24, 25:29)
Миннесота: Эдвардс (23), Риверс (21), Гобер (19 + 15 подборов), Макдэниэлс (10), Расселл (8 + 8 передач) – старт; Форбс (6), Рид (6), Науэлл (4), Мур (2).
Даллас: Дончич (25 + 9 подборов + 10 передач), Хардуэй (21), Динуидди (19), Вуд (12), Буллок (8) – старт; Пауэлл (10), Уокер (4), Бертанс (3), Ниликина (2).
Хьюстон – Орландо 110:116 (31:25, 33:29, 23:31, 23:31)
Хьюстон: Портер (31 + 5 потерь), Грин (21 + 8 подборов), Шенгюн (13 + 12 подборов + 6 передач), Смит (10), Гордон (8) – старт; Мартин (18), Исон (9), Фернанду (0), Никс (0), Гаруба (0).
Орландо: Ф. Вагнер (25), Банкеро (23 + 13 подборов + 5 потерь), М. Вагнер (12 + 7 подборов), Фульц (11), Бол (8 + 7 подборов) – старт; Энтони (15 + 6 передач), Скофилд (7), Бамба (7), Харрис (6), Росс (2).
Сакраменто – Лейкерс 134:120 (25:26, 41:32, 40:28, 28:34)
Сакраменто: Хертер (26), Мюррэй (23), Фокс (22 + 6 передач), Барнс (20 + 8 подборов), Сабонис (13 + 21 подбор + 12 передач) – старт; Кета (10), Митчелл (8), Лайлс (7), Дэвис (3), Монк (2 + 6 передач), Окпала (0), Деллаведова (0).
Лейкерс: Джеймс (31 + 11 передач), Уокер (19), Шредер (18), Брайант (17 + 10 подборов), Беверли (13) – старт; Браун (7), Гэбриэл (7), Кристи (6), Джонс (2), Нанн (0).
Клипперс – Шарлотт 126:105 (37:19, 34:21, 26:34, 29:31)
Клипперс: Джордж (22 + 8 подборов + 8 передач + 7 потерь), Ленард (16 + 7 подборов), М-с Моррис (13), Джексон (10), Зубац (4 + 8 подборов) – старт; Батюм (21 + 7 подборов), Пауэлл (14), Кеннард (12), Мэнн (8), Уолл (4), Ковингтон (2), Коффи (0), Браун (0).
Шарлотт: Болл (25 + 11 подборов + 12 передач + 7 потерь), Пламли (18), Убре (13), Вашингтон (11), Хэйворд (6 + 9 подборов) – старт; Макдэниэлс (16 + 9 подборов), Ричардс (7), Букнайт (3), Маледон (3), Джонс (2), Тор (1).