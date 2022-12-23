НБА: Юта обыграла Вашингтон, Сан-Антонио уступил Новому Орлеану
В четверг, 22 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны два матча.
Новый Орлеан – Сан-Антонио 126:117 (37:17, 28:29, 29:29, 32:42)
Новый Орлеан: Макколлум (40 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Валанчюнас (16 + 10 подборов), Мерфи (15), Джонс (12), Маршалл (7) – старт; Эрнангомес (13 + 7 подборов), Альварадо (9), Грэм (6), Хэйс (6), Дэниэлс (2), Темпл (0).
Сан-Антонио: Сохан (23 + 9 подборов + 6 передач), Джонс (19), Пелтль (13), Васселл (10 + 9 подборов), Лэнгфорд (2) – старт; Ричардсон (14), Джонсон (12), Брэнэм (9), Коллинз (6), Макдермотт (5), Бэйтс-Диоп (4), Роби (0), Бэсси (0).
Юта – Вашингтон 120:112 (30:27, 30:39, 33:24, 27:22)
Юта: Кларксон (23 + 7 подборов), Маркканен (21), Кесслер (12 + 14 подборов), Конли (8 + 6 передач), Вандербилт (3) – старт; Бизли (25), Секстон (18), Александер-Уокер (8), Гэй (2), Больмаро (0), Агбаджи (0), Фонтеккьо (0), Хортон-Такер (0), Азубуйке (0).Вашингтон: Бил (30), Кузма (21), Гэффорд (13), Кисперт (12), Моррис (5) – старт; Гудвин (11), Хатимура (7 + 7 подборов), Гибсон (6), Бартон (4), Гилл (3), Дотсон (0), Дэвис (0).