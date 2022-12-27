НБА: Бруклин обыграл Кливленд, Детройт и Клипперс определили победителя в овертайме
В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.
Кливленд – Бруклин 117:125 (22:34, 27:31, 30:26, 38:34)
Кливленд: Гарлэнд (46 + 8 передач), Митчелл (15), Мобли (12), Аллен (10 + 11 подборов), Стивенс (6) – старт; Осман (11), Леверт (8), Лав (7 + 8 подборов), Окоро (2).
Бруклин: Ирвинг (32), Дюрэнт (32 + 9 подборов), Клэкстон (10), О'Нил (10), Симмонс (4 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Уоррен (23 + 8 подборов), Ватанабе (10), Самнер (4), Миллс (0).
Детройт – Клипперс 131:142 OT (36:31, 25:35, 39:30, 28:32, 3:14)
Детройт: Богданович (23 + 5 потерь), Стюарт (21 + 7 подборов), Хэйс (18 + 10 передач), Айви (15 + 8 передач), Дюрен (15 + 12 подборов) – старт; Беркс (14), Бей (13), Диалло (12), Нокс (0).
Клипперс: Джордж (32 + 11 передач), М-с Моррис (16), Джексон (14), Зубац (12 + 15 подборов), Батюм (7) – старт; Кеннард (18), Уолл (16 + 5 потерь), Пауэлл (16), Мэнн (6), Браун (3), Коффи (2).
Майами – Миннесота 113:110 (33:31, 26:25, 34:30, 20:24)
Майами: Струс (19), Лаури (18 + 9 передач), Хирро (14 + 8 передач), Йович (9), Калеб Мартин (8 + 8 подборов) – старт; Робинсон (15 + 9 подборов), Винсент (11), Робинсон (9), Оладипо (7), Хайсмит (3).
Миннесота: Эдвардс (29 + 7 передач + 8 потерь), Макдэниэлс (16), Расселл (13 + 8 передач + 6 потерь), Риверс (10), Гобер (10 + 8 подборов) – старт; Рид (21 + 11 подборов), Райан (6), Науэлл (5 + 6 передач), Форбс (0).
Чикаго – Хьюстон 118:133 (26:36, 39:28, 24:35, 29:34)
Чикаго: Дерозан (31 + 9 передач), Лавин (22), Уильямс (12 + 7 подборов), Вучевич (10), Досунму (9) – старт; Уайт (14), Драгич (12), Драммонд (8 + 9 подборов), Терри (0).
Хьюстон: Портер (36 + 7 подборов + 9 передач), Шенгюн (25 + 11 подборов + 6 передач), Грин (24), Смит (13 + 8 подборов), Гордон (12) – старт; Мартин (10), Исон (9), Гаруба (3), Фернанду (1), Мэтьюз (0), Вашингтон (0).
Новый Орлеан – Индиана 113:93 (24:18, 33:20, 33:24, 23:31)
Новый Орлеан: Маршалл (22), Валанчюнас (20 + 12 подборов), Макколлум (19 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Хэйс (15 + 9 подборов), Альварадо (8) – старт; Грэм (11), Эрнангомес (7 + 7 подборов), Льюис (7), Нэнс (4), Темпл (0).
Индиана: Тернер (14 + 8 подборов), Халибертон (12 + 6 передач), Хилд (12), Несмит (10), Нембард (5) – старт; Матурин (15), Джексон (7), Битадзе (4), Дуарте (4), Тэйлор (4), Джонсон (2), Бриссетт (2), Макконнелл (2 + 6 передач), Смит (0).
Сан-Антонио – Юта 126:122 (31:26, 32:30, 33:26, 30:40)
Сан-Антонио: Васселл (24 + 8 передач), Джонсон (21), Пелтль (16 + 9 подборов + 4 блок-шота), Джонс (11), Сохан (6) – старт; Брэнэм (20), Макдермотт (14), Коллинз (10 + 7 подборов), Джонсон (3), Бэйтс-Диоп (1).
Юта: Маркканен (32 + 12 подборов), Кларксон (25 + 7 подборов), Конли (17 + 6 передач), Вандербилт (7), Кесслер (7) – старт; Секстон (13), Бизли (13), Александер-Уокер (8), Гэй (0), Фонтеккьо (0).
Портленд – Шарлотт 124:113 (30:34, 31:33, 40:28, 23:18)
Портленд: Грант (32 + 9 подборов), Нуркич (28 + 15 подборов + 6 передач), Саймонс (18), Лиллард (17 + 9 передач + 5 потерь), Харт (11 + 14 подборов) – старт; Юбэнкс (8), Джонсон (8), Уотфорд (2), Браун (0), Уокер (0), Шарп (0).
Шарлотт: Болл (27 + 7 подборов + 7 передач), Вашингтон (22), Пламли (14 + 8 подборов), Хэйворд (10), Розир (7) – старт; Убре (15), Уильямс (9), Макдэниэлс (7), Маледон (2).