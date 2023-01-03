НБА: Портленд разгромил Детройт, Лейкерс удержали победу над Шарлотт
В понедельник, 2 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 11 матчей.
Нью-Йорк – Финикс 102:83 (23:11, 31:20, 25:27, 23:25)
Нью-Йорк: Рэндл (28 + 16 подборов + 6 передач), Брансон (24 + 6 передач), Куикли (15), Граймс (12), Робинсон (10 + 10 подборов) – старт; Фурнье (5), Хартенштайн (3), Макбрайд (3), Симс (2), Арчидиаконо (0), Михайлюк (0).
Финикс: Эйтон (12), Пол (11), Бриджес (10), Шэмет (6), Крэйг (4 + 7 подборов) – старт; Вашингтон (10), Ли (10), Уэйнрайт (8), Пэйн (8 + 7 передач), Лэндейл (2), Окоги (2), Шарич (0).
Филадельфия – Новый Орлеан 120:111 (33:25, 24:27, 27:29, 36:30)
Филадельфия: Эмбиид (42 + 11 подборов), Харден (27 + 8 передач), Мелтон (11), Харрис (5), Такер (3) – старт; Ньянг (15), Макси (12), Харрелл (3), Тайбулл (2), Милтон (0).
Новый Орлеан: Макколлум (26 + 6 передач + 5 потерь), Уильямсон (26 + 7 передач + 5 потерь), Валанчюнас (12 + 12 подборов), Мерфи (8), Джонс (8) – старт; Хэйс (10), Маршалл (10), Эрнангомес (9 + 8 подборов), Грэм (2), Дэниэлс (0), Альварадо (0).
Индиана – Торонто 122:114 (29:33, 37:24, 25:33, 31:24)
Индиана: Хилд (19), Тернер (18 + 10 подборов), Халибертон (16 + 8 передач + 7 потерь), Несмит (10), Нембард (5) – старт; Матурин (21), Макконнелл (15), Смит (11 + 11 подборов), Бриссетт (5), Дуарте (2).
Торонто: Трент (32), Сиакам (26 + 7 подборов + 7 передач), Барнс (23 + 8 подборов + 8 передач), Ануноби (17 + 8 подборов), Ванвлит (9) – старт; Ачиува (3), Колоко (2), Янг (2), Буше (0), Флинн (0).
Кливленд – Чикаго 145:134 OT (27:34, 20:31, 44:31, 39:34, 15:4)
Кливленд: Митчелл (71 + 8 подборов + 11 передач), Аллен (21 + 8 подборов), Лав (12 + 17 подборов), Леверт (10), Стивенс (4) – старт; Осман (19), Нето (4), Окоро (3), Р. Лопес (1).
Чикаго: Дерозан (44), Лавин (26 + 6 передач), Вучевич (20 + 13 подборов), Досунму (11), Уильямс (10) – старт; Драммонд (6), Джонс (6), Уайт (5), Карузо (4), Драгич (2).
Шарлотт – Лейкерс 115:121 (21:22, 24:38, 31:34, 39:27)
Шарлотт: Розир (27), Болл (24 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Пламли (18 + 14 подборов), Вашингтон (12), Хэйворд (8) – старт; Макдэниэлс (10 + 7 подборов), Смит (8), Уильямс (5 + 9 подборов), Тор (3).
Лейкерс: Джеймс (43 + 11 подборов + 6 передач), Брайант (18 + 15 подборов), Шредер (15), Браун (12), Беверли (6 + 7 подборов) – старт; Ривз (15 + 7 передач), Нанн (5), Гэбриэл (5), Уэстбрук (2), Тоскано-Андерсон (0).
Бруклин – Сан-Антонио 139:103 (37:25, 37:22, 34:32, 31:24)
Бруклин: Ирвинг (27 + 8 подборов), Дюрэнт (25 + 11 передач), Сет Карри (16), Клэкстон (10), Симмонс (4 + 9 передач) – старт; Уоррен (18), Шарп (9), Томас (9), Харрис (8), Ватанабе (7), Самнер (4), Миллс (2).
Сан-Антонио: Джонсон (22), Васселл (14), Джонс (6 + 7 передач), Пелтль (6 + 11 подборов), Сохан (5) – старт; Ричардсон (11), Коллинз (10), Брэнэм (9), Лэнгфорд (8), Роби (5), Дженг (5), Джонсон (2), Макдермотт (0).
Хьюстон – Даллас 106:111 (26:18, 29:26, 32:39, 19:28)
Хьюстон: Портер (25 + 6 передач), Грин (20), Гордон (19), Шенгюн (16), Смит (11) – старт; Гаруба (6), Мартин (5), Вашингтон (2), Исон (2 + 7 подборов), Фернанду (0), Мэтьюз (0).
Даллас: Дончич (39 + 12 подборов + 8 передач), Хардуэй (21), Вуд (21 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Динуидди (11), Буллок (8 + 8 подборов) – старт; Пауэлл (6), Пинсон (3), Уокер (2), Бертанс (0), Райт (0), Ниликина (0).
Миннесота – Денвер 124:111 (23:23, 36:30, 31:32, 34:26)
Миннесота: Эдвардс (29 + 10 подборов), Макдэниэлс (21), Андерсон (19 + 8 передач), Науэлл (17), Гобер (8) – старт; Гарза (9), Найт (8 + 8 подборов), Риверс (8), Райан (5).
Денвер: Йокич (24 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Портер (18), Дж. Мюррэй (14), Гордон (12 + 16 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Хайлэнд (18), Браун (8), Ннаджи (3), Чанчар (2), Браун (2).
Портленд – Детройт 135:106 (22:27, 39:25, 41:30, 33:24)
Портленд: Грант (36), Саймонс (30), Лиллард (19 + 10 передач), Харт (6 + 7 передач), Нуркич (3) – старт; Юбэнкс (10 + 10 подборов), Шарп (10), Пэйтон II (7), Браун (5), Уокер (4), Джонсон (4), Уотфорд (1).
Детройт: Богданович (21), Айви (13 + 5 потерь), Бей (9), Стюарт (9), Дюрен (5 + 11 подборов) – старт; Беркс (19), Диалло (16), Нокс (4), Джозеф (4), Бэгли (4), Макгрудер (2), Ноэл (0).
Голден Стэйт – Атланта 143:141 (38:26, 32:27, 25:42, 26:26, 22:20)
Голден Стэйт: Томпсон (54 + 7 подборов), Пул (28 + 7 подборов + 6 потерь), Луни (14 + 21 подбор), Дивинченцо (8 + 8 подборов), Др. Грин (5 + 13 подборов + 11 передач) – старт; Лэмб (17 + 7 подборов), Болдуин (8), Муди (6), Джером (3).
Атланта: Янг (30 + 14 передач), Коллинз (25 + 13 подборов), Мюррэй (25 + 10 подборов + 8 передач), Хантер (17), Оконгву (16 + 12 подборов) – старт; Богданович (21), А. Холидэй (5), Гриффин (2), Дж. Холидэй (0), Джонсон (0).
Клипперс – Майами 100:110 (28:34, 21:33, 34:14, 17:29)
Клипперс: Джордж (25 + 7 передач + 5 потерь), М-с Моррис (14), Зубац (10 + 7 подборов), Джексон (9), Мэнн (9) – старт; Кеннард (11), Батюм (7), Пауэлл (9), Уолл (6).
Майами: Адебайо (31 + 13 подборов), Хирро (23), Батлер (9 + 6 передач), Лаури (6), Калеб Мартин (2) – старт; Оладипо (15), Струс (13 + 8 подборов), Робинсон (6), Винсент (5), Робинсон (0).