НБА: Детройт обыграл Голден Стэйт, Сакраменто Леня уступил Атланте
В среду, 4 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 12 матчей.
Шарлотт – Мемфис 107:131 (26:40, 21:36, 26:26, 34:29)
Шарлотт: Болл (23 + 12 передач), Розир (21), Макдэниэлс (16 + 7 подборов), Вашингтон (15), Пламли (7 + 10 подборов) – старт; Смит (7), Коди Мартин (4), Ричардс (4), Макгауэнс (3), Тор (3), Джонс (2), Уильямс (2 + 8 подборов), Букнайт (0).
Мемфис: Морэнт (23 + 8 передач), Бэйн (19 + 11 подборов), Брукс (18), Джарен Джексон (17 + 8 подборов), Адамс (9 + 15 подборов) – старт; Тиллман (10), Родди (9), Альдама (8), Джонс (8), Уильямс (5), Чендлер (3), Кончар (2), Уильямс (0).
Кливленд – Финикс 90:88 (15:14, 18:29, 26:21, 31:24)
Кливленд: Леверт (21), Митчелл (20 + 9 передач), Окоро (7), Мобли (6 + 8 подборов), Аллен (2 + 8 подборов) – старт; Нето (14), Осман (12), Лав (6 + 8 подборов), Стивенс (2).
Финикс: Пол (25 + 8 передач), Эйтон (15 + 18 подборов), Шэмет (14), Шарич (10), Бриджес (10 + 7 подборов) – старт; Уэйнрайт (6), Крэйг (4), Ли (2), Пэйн (2), Бийомбо (0), Вашингтон (0).
Орландо – Оклахома-Сити 126:115 (31:28, 39:25, 25:35, 31:27)
Орландо: Банкеро (25 + 8 подборов + 7 передач), Харрис (18), Фульц (13), Картер (13 + 13 подборов), Хьюстан (11) – старт; Росс (18), Хэмптон (12), Бамба (10), Энтони (6 + 6 передач).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33), Гидди (16), Дорт (13), Уильямс (4 + 5 перехватов), Уильямс (3) – старт; Джо (13), Уильямс (12 + 9 подборов), Мускала (11), Уотерс (6), Уиггинс (2), Мэнн (2).
Филадельфия – Индиана 129:126 OT (27:28, 39:33, 31:23, 23:36, 9:6)
Филадельфия: Харден (26 + 8 передач), Харрис (19 + 10 подборов), Мелтон (19 + 7 подборов), Макси (17 + 6 передач), Такер (0 + 7 подборов) – старт; Харрелл (19 + 4 блок-шота), Милтон (13), Ньянг (11), Тайбулл (5).
Индиана: Хилд (24 + 9 подборов + 6 передач), Халибертон (16 + 7 подборов + 12 передач), Тернер (14 + 8 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь), Нембард (12), Несмит (11) – старт; Матурин (19), Смит (17), Макконнелл (6), Дуарте (4), Бриссетт (3).
Нью-Йорк – Сан-Антонио 117:114 (39:29, 23:26, 32:34, 23:25)
Нью-Йорк: Брансон (38 + 7 подборов + 6 передач), Рэндл (25 + 13 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Куикли (15 + 8 подборов), Граймс (14), Робинсон (4) – старт; Хартенштайн (8), Фурнье (6), Симс (4 + 7 подборов), Макбрайд (3).
Сан-Антонио: Джонсон (26 + 7 подборов), Джонс (14 + 6 передач), Лэнгфорд (7), Пелтль (6 + 8 подборов), Сохан (0) – старт; Ричардсон (20), Коллинз (16), Макдермотт (15), Джонсон (8), Брэнэм (2).
Торонто – Милуоки 101:104 OT (12:13, 26:26, 21:24, 38:34, 4:7)
Торонто: Ванвлит (28 + 8 подборов + 12 передач), Трент (22), Барнс (19), Ануноби (14 + 9 подборов), Сиакам (11 + 8 подборов) – старт; Буше (5), Ачиува (2), Флинн (0), Эрнангомес (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (30 + 21 подбор + 10 передач + 12 потерь), Аллен (16), Коннотон (15), Б. Лопес (9 + 19 подборов), Картер (0) – старт; Портис (14 + 12 подборов), Боучэмп (10), Нвора (5), Грин (5), Мамукелашвили (0), Т. Адетокумбо (0).
Чикаго – Бруклин 121:112 (40:33, 29:26, 19:26, 33:27)
Чикаго: Дерозан (22 + 7 подборов), Уильямс (22 + 7 подборов), Вучевич (21 + 13 подборов), Досунму (17 + 7 подборов), Лавин (13) – старт; Уайт (10), Джонс (8), Драгич (6 + 6 передач), Карузо (2).
Бруклин: Дюрэнт (44), Ирвинг (25 + 8 передач), Клэкстон (11), Симмонс (7 + 9 подборов), О'Нил (0) – старт; Сет Карри (22), Харрис (2), Ватанабе (1), Уоррен (0), Самнер (0).
Новый Орлеан – Хьюстон 119:108 (45:22, 30:30, 23:21, 21:35)
Новый Орлеан: Макколлум (28 + 6 передач), Маршалл (16 + 7 подборов), Валанчюнас (16 + 17 подборов), Мерфи (14), Джонс (9) – старт; Эрнангомес (14 + 7 подборов), Альварадо (13), Дэниэлс (5), Хэйс (4 + 7 подборов), Грэм (0).
Хьюстон: Грин (16), Смит (14 + 13 подборов), Шенгюн (13), Гордон (13), Портер (11) – старт; Мартин (16), Мэтьюз (6), Марьянович (5), Фернанду (4), Кристофер (4), Исон (4), Гаруба (2), Никс (0), Вашингтон (0).
Миннесота – Портленд 113:106 (29:24, 31:29, 29:32, 24:21)
Миннесота: Эдвардс (32 + 7 подборов), Гобер (17 + 12 подборов), Расселл (9 + 7 передач), Макдэниэлс (8), Андерсон (6) – старт; Гарза (14), Принс (11), Науэлл (9), Риверс (7).
Портленд: Лиллард (27 + 6 передач), Грант (26), Саймонс (16), Нуркич (10 + 8 подборов), Харт (1) – старт; Шарп (13), Уокер (6), Юбэнкс (4), Джонсон (3).
Голден Стэйт – Детройт 119:122 (26:34, 30:26, 32:31, 31:31)
Голден Стэйт: Томпсон (30), Пул (24 + 6 передач), Луни (8 + 15 подборов), Дивинченцо (5), Др. Грин (4 + 8 подборов + 7 передач) – старт; Джером (18), Лэмб (17), Муди (8), Болдуин (5).
Детройт: Богданович (29), Дюрен (18 + 11 подборов), Стюарт (13), Айви (12), Хэйс (9 + 13 передач) – старт; Бей (17), Беркс (15), Диалло (6), Макгрудер (3).
Лейкерс – Майами 112:109 (32:23, 20:25, 27:30, 33:31)
Лейкерс: Шредер (32), Брайант (21 + 9 подборов), Ривз (11), Беверли (4), Тоскано-Андерсон (2) – старт; Уэстбрук (21 + 8 подборов + 9 передач + 7 потерь), Гэбриэл (10), Нанн (9), Браун (2), Кристи (0).
Майами: Адебайо (30 + 13 подборов), Батлер (27), Лаури (11), Хирро (9), Калеб Мартин (8) – старт; Оладипо (12 + 7 подборов), Струс (8), Винсент (2), Дедмон (2), Робинсон (0).
Сакраменто – Атланта 117:120 (30:30, 28:31, 30:30, 29:29)
Сакраменто: Фокс (25), Хертер (24), Барнс (22), Сабонис (20 + 14 подборов + 8 передач), Мюррэй (8 + 7 подборов) – старт; Монк (9), Митчелл (5), Дэвис (2), Лайлс (2), Холмс (0).
Атланта: Коллинз (22 + 12 подборов), Хантер (22 + 8 подборов), Янг (21 + 6 передач + 5 потерь), Мюррэй (21), Оконгву (8 + 7 подборов) – старт; Богданович (17 + 8 подборов), Гриффин (5), А. Холидэй (2), Джонсон (2), Камински (0).