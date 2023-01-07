НБА: Нью-Йорк Михайлюка обыграл Торонто, Финикс уступили Майами
В пятницу, 6 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 11 матчей.
Индиана – Портленд 108:99 (26:29, 28:26, 27:27, 27:17)
Индиана: Тернер (17 + 7 подборов), Халибертон (15 + 12 передач), Хилд (11), Несмит (10 + 7 подборов), Нембард (9) – старт; Матурин (19), Джексон (12), Дуарте (6), Бриссетт (5), Макконнелл (4 + 6 передач), Битадзе (0).
Портленд: Саймонс (20), Лиллард (19 + 8 передач), Грант (15), Нуркич (14 + 19 подборов), Харт (12 + 10 подборов + 8 передач) – старт; Уокер (11), Юбэнкс (4), Шарп (4), Джонсон (0).
Торонто – Нью-Йорк 108:112 (26:30, 21:27, 31:24, 30:31)
Торонто: Ванвлит (28 + 8 подборов + 7 передач), Трент (27), Сиакам (18 + 13 подборов + 5 потерь), Ануноби (13 + 9 подборов), Барнс (7) – старт; Буше (9), Колоко (4), Ачиува (2), Даутин (0), Флинн (0), Янг (0).
Нью-Йорк: Рэндл (32 + 11 подборов), Брансон (26 + 8 передач + 5 потерь), Граймс (16), Куикли (13), Робинсон (10 + 18 подборов) – старт; Макбрайд (9), Фурнье (4), Хартенштайн (2 + 7 подборов), Симс (0).
Филадельфия – Чикаго 112:126 (30:25, 25:34, 29:40, 28:27)
Филадельфия: Макси (26 + 6 передач), Харрис (22 + 11 подборов), Харден (17 + 7 подборов + 11 передач), Мелтон (9), Такер (2) – старт; Харрелл (17), Ньянг (12), Милтон (7), Тайбулл (0), Рид (0).
Чикаго: Лавин (41 + 6 передач), Вучевич (19 + 18 подборов + 10 передач), Уильямс (18), Дерозан (12 + 6 передач), Досунму (8) – старт; Уайт (9), Джонс (8), Драммонд (6), Драгич (5).
Оклахома-Сити – Вашингтон 127:110 (35:17, 33:25, 35:38, 24:30)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30), Гидди (20 + 9 передач), Уильямс (18 + 8 подборов), Дорт (18), Мускала (10) – старт; Джо (8), Уильямс (8), Мэнн (8), Оморуйи (4), Уотерс (3), Уиггинс (0).
Вашингтон: Кузма (23 + 7 передач + 6 потерь), Гэффорд (15 + 9 подборов), Порзингис (14 + 10 подборов), Моррис (10), Кисперт (7 + 7 подборов) – старт; Бартон (14), Райт (9), Гудвин (9), Хатимура (5), Авдия (4), Кэри (0), Гилл (0).
Милуоки – Шарлотт 109:138 (28:51, 32:33, 27:28, 22:26)
Милуоки: Холидэй (12), Аллен (12), Я. Адетокумбо (9), Б. Лопес (9), Коннотон (5) – старт; Портис (19 + 12 подборов), Грин (13), Картер (8), Инглс (6), Боучэмп (6), Хилл (5), Нвора (3), Т. Адетокумбо (2), Мэттьюз (0).
Шарлотт: Розир (39), Болл (24 + 12 передач), Вашингтон (23), Пламли (17 + 15 подборов + 6 передач), Макдэниэлс (11 + 9 подборов) – старт; Тор (10), Смит (6), Коди Мартин (4), Уильямс (4), Макгауэнс (0), Ричардс (0).
Сан-Антонио – Детройт 121:109 (31:28, 20:20, 35:28, 35:33)
Сан-Антонио: Джонс (25), Лэнгфорд (15), Пелтль (11 + 16 подборов + 7 передач), Сохан (10 + 8 подборов + 5 потерь), Джонсон (8) – старт; Брэнэм (14), Макдермотт (9), Ричардсон (9), Коллинз (9), Джонсон (9), Роби (2).
Детройт: Богданович (21), Айви (20), Хэйс (18 + 7 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Стюарт (11 + 8 подборов), Дюрен (11 + 9 подборов) – старт; Бей (10), Беркс (9), Диалло (7), Джозеф (2), Макгрудер (0).
Новый Орлеан – Бруклин 102:108 (28:27, 36:26, 21:35, 17:20)
Новый Орлеан: Макколлум (28 + 6 передач), Маршалл (23 + 9 подборов), Валанчюнас (12 + 10 подборов), Мерфи (11), Джонс (5) – старт; Альварадо (17), Хэйс (4), Грэм (2), Дэниэлс (0), Нэнс (0 + 8 подборов).
Бруклин: Дюрэнт (33 + 10 подборов), Ирвинг (19), О'Нил (14 + 7 подборов), Клэкстон (9 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Симмонс (6 + 10 передач) – старт; Уоррен (15), Сет Карри (8), Ватанабе (3), Харрис (1).
Денвер – Кливленд 121:108 (26:28, 36:30, 32:24, 27:26)
Денвер: Йокич (28 + 15 подборов + 10 передач), Дж. Мюррэй (18), Портер (16 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (14), Гордон (12 + 10 подборов) – старт; Хайлэнд (13), Браун (13 + 6 передач), Чанчар (5), Джордан (2), Рид (0), Ннаджи (0), Смит (0), Браун (0).
Кливленд: Леверт (22), Гарлэнд (21 + 8 передач), Аллен (13 + 9 подборов), Мобли (12 + 9 подборов), Окоро (3) – старт; Осман (15), Лав (10), Стивенс (6), Нето (6), Р. Лопес (0).
Миннесота – Клипперс 128:115 (37:33, 31:21, 32:25, 28:36)
Миннесота: Расселл (25), Гобер (25 + 21 подбор + 5 потерь), Макдэниэлс (18), Андерсон (12 + 7 подборов + 6 передач), Эдвардс (5) – старт; Науэлл (14 + 6 передач), Рид (10), Принс (10), Риверс (4), Райан (3), Гарза (2), Майнотт (0), Найт (0), Мур (0).
Клипперс: М-с Моррис (12), Кеннард (11), Мэнн (10), Зубац (9), Джексон (2) – старт; Пауэлл (21), Уолл (14 + 8 передач), Браун (14 + 11 подборов), Ковингтон (12), Бостон (8), Коффи (2), Престон (0).
Финикс – Майами 96:104 (23:30, 23:21, 27:27, 23:26)
Финикс: Эйтон (23 + 14 подборов), Крэйг (17 + 9 подборов), Бриджес (15 + 6 передач), Шэмет (11), Пол (5) – старт; Вашингтон (13 + 7 передач), Ли (5), Лэндейл (4), Уэйнрайт (2), Окоги (1).
Майами: Адебайо (21 + 11 подборов), Батлер (20 + 6 передач), Струс (19), Лаури (10), Хайсмит (0 + 7 подборов) – старт; Оладипо (26 + 5 потерь), Винсент (6), Дедмон (2).
Лейкерс – Атланта 130:114 (37:28, 33:21, 28:33, 32:32)
Лейкерс: Джеймс (25 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Шредер (21), Брайант (19 + 13 подборов), Беверли (5), Тоскано-Андерсон (4) – старт; Нанн (23), Уэстбрук (18 + 11 подборов + 9 передач), Кристи (8), Гэбриэл (4), Суидер (3), Пиппен (0), Браун (0).
Атланта: Янг (32 + 9 передач + 6 потерь), Мюррэй (16 + 6 передач), Коллинз (16 + 8 подборов), Хантер (16 + 8 подборов), Оконгву (10 + 7 подборов) – старт; Богданович (10), А. Холидэй (6), Гриффин (5), Джонсон (3), Крейчи (0), Камински (0).