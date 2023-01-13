НБА: Бруклин уступил Бостону, Кливленд вырвал победу у Портленда
В четверг, 12 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.
Филадельфия – Оклахома-Сити 114:133 (35:35, 22:32, 28:34, 29:32)
Филадельфия: Эмбиид (30 + 10 подборов), Харден (24 + 15 передач + 7 потерь), Макси (17 + 6 передач), Харрис (13), Такер (0) – старт; Ньянг (10), Мелтон (8), Рид (4), Милтон (4), Харрелл (2), Коркмаз (2), Хауз (0), Тайбулл (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37 + 8 подборов + 6 передач), Гидди (20 + 8 передач), Уильямс (14), Уильямс (11), Дорт (4) – старт; Мэнн (14), Мускала (9), Уильямс (8), Джо (7), Бэйзли (6), Уотерс (3).
Майами – Милуоки 108:102 (14:23, 31:22, 33:28, 30:29)
Майами: Винсент (28 + 6 передач), Адебайо (24 + 12 подборов), Батлер (17 + 11 подборов), Струс (12 + 10 подборов), Хайсмит (3 + 8 подборов) – старт; Оладипо (14 + 8 подборов + 8 передач), Кэйн (6), Робинсон (4).
Милуоки: Холидэй (24 + 11 передач), Портис (12 + 7 подборов), Коннотон (9), Б. Лопес (6), Боучэмп (0) – старт; Картер (18), Нвора (16), Грин (15), Мамукелашвили (2).
Торонто – Шарлотт 124:114 (38:29, 31:26, 28:33, 27:26)
Торонто: Сиакам (35 + 7 подборов), Барнс (21 + 7 подборов + 9 передач), Трент (19), Ануноби (15), Ванвлит (11 + 8 передач) – старт; Ачиува (10 + 5 перехватов), Буше (5), Эрнангомес (5), Колоко (3), Флинн (0).
Шарлотт: Болл (32 + 7 передач + 5 потерь), Розир (21), Пламли (16 + 15 подборов), Вашингтон (11), Макдэниэлс (10 + 5 потерь) – старт; Коди Мартин (9), Ричардс (7), Смит (5 + 7 передач), Тор (3), Макгауэнс (0).
Бруклин – Бостон 98:109 (31:29, 26:31, 25:24, 16:25)
Бруклин: Ирвинг (24 + 6 передач), Харрис (18), О'Нил (11), Клэкстон (9 + 9 подборов + 4 блок-шота), Симмонс (0 + 9 подборов + 13 передач) – старт; Уоррен (20), Сет Карри (11), Ватанабе (5), Самнер (0).
Бостон: Тейтум (20 + 11 подборов), Смарт (16 + 10 передач), Уайт (15 + 7 подборов), Г. Уильямс (12), Р. Уильямс (8) – старт; Брогдон (16), Корнет (11), Притчард (9), Хаузер (2).
Портленд – Кливленд 113:119 (32:27, 26:24, 33:36, 22:32)
Портленд: Лиллард (50), Грант (22), Саймонс (15), Нуркич (12 + 12 подборов), Харт (5 + 7 подборов) – старт; Уокер (4), Юбэнкс (3), Шарп (2), Пэйтон II (0).
Кливленд: Митчелл (26), Аллен (24 + 10 подборов + 6 передач), Гарлэнд (20 + 10 передач), Мобли (17 + 8 подборов), Окоро (11) – старт; Рубио (9), Стивенс (6), Леверт (4), Осман (2), Лав (0).
Лейкерс – Даллас 115:119 OT (22:36, 26:23, 28:23, 25:19, 7:7, 7:11)
Лейкерс: Джеймс (24 + 15 подборов + 9 передач), Брайант (11 + 9 подборов), Шредер (7 + 6 передач), Кристи (7), Тоскано-Андерсон (4) – старт; Уэстбрук (28 + 7 подборов), Гэбриэл (14 + 7 подборов), Нанн (12), Браун (8), Суидер (0), Браун (0).
Даллас: Дончич (35 + 14 подборов + 13 передач + 5 потерь), Вуд (24 + 14 подборов + 6 передач + 6 блок-шотов), Хардуэй (22 + 8 подборов), Динуидди (17), Буллок (7 + 9 подборов) – старт; Пауэлл (6), Нилик