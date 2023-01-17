НБА: Нью-Йорк Михайлюка проиграл Торонто, Голден Стэйт обыграл Вашингтон
В понедельник, 16 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.
Шарлотт – Бостон 118:130 (22:35, 33:31, 31:26, 32:38)
Шарлотт: Макдэниэлс (26), Болл (25 + 6 передач), Пламли (19 + 12 подборов + 7 передач), Вашингтон (17), Розир (14 + 7 передач) – старт; Уильямс (9), Смит (8), Макгауэнс (0), Тор (0).
Бостон: Тейтум (51 + 9 подборов), Уайт (19 + 8 передач), Смарт (10 + 6 передач), Хорфорд (8), Р. Уильямс (8 + 9 подборов) – старт; Брогдон (16), Г. Уильямс (9 + 9 подборов + 6 передач), Корнет (6), Притчард (3), Хаузер (0).
Милуоки – Индиана 132:119 (32:38, 33:38, 28:22, 39:21)
Милуоки: Холидэй (35 + 11 передач), Портис (21 + 11 подборов), Б. Лопес (19), Аллен (17), Коннотон (8 + 8 подборов) – старт; Нвора (14), Хилл (9 + 6 передач), Грин (6), Мэттьюз (2), Картер (1).
Индиана: Тернер (30 + 8 подборов + 4 блок-шота), Хилд (18), Матурин (12 + 8 подборов), Нембард (7 + 9 передач), Несмит (7) – старт; Макконнелл (29 + 9 передач), Дуарте (6), Бриссетт (5 + 7 подборов), Джексон (3), Смит (2).
Кливленд – Новый Орлеан 113:103 (24:25, 23:25, 31:31, 35:22)
Кливленд: Гарлэнд (30 + 11 передач), Аллен (24 + 11 подборов), Мобли (19 + 8 подборов), Митчелл (11), Окоро (11) – старт; Леверт (8), Лав (4 + 8 подборов), Стивенс (3), Рубио (2), Осман (1).
Новый Орлеан: Макколлум (25), Валанчюнас (22 + 13 подборов), Мерфи (17), Маршалл (14), Дэниэлс (4) – старт; Альварадо (10), Грэм (6), Нэнс (4), Хэйс (1).
Нью-Йорк – Торонто 121:123 OT (25:29, 34:27, 28:25, 23:29, 11:13)
Нью-Йорк: Барретт (32 + 7 подборов), Брансон (26 + 7 подборов), Рэндл (21 + 15 подборов + 8 передач), Робинсон (11 + 8 подборов), Граймс (10 + 7 подборов) – старт; Куикли (14), Топпин (5), Хартенштайн (2), Макбрайд (0).
Торонто: Ванвлит (33 + 8 передач), Барнс (26 + 7 подборов), Сиакам (20 + 8 подборов + 9 передач), Трент (18), Ануноби (10) – старт; Буше (8), Ачиува (8 + 8 подборов), Флинн (0), Эрнангомес (0).
Вашингтон – Голден Стэйт 118:127 (33:35, 31:34, 29:24, 25:34)
Вашингтон: Порзингис (32), Моррис (17 + 10 передач), Кузма (16 + 11 подборов + 6 потерь), Гэффорд (14), Кисперт (5) – старт; Хатимура (16), Райт (9 + 7 передач), Авдия (6), Гудвин (3).
Голден Стэйт: Карри (41 + 7 подборов), Пул (32 + 7 подборов), Др. Грин (17 + 10 передач), Уиггинс (14), Луни (2 + 9 подборов) – старт; Дивинченцо (11), Лэмб (10), Муди (0), Джером (0).
Атланта – Майами 121:113 (38:26, 32:24, 21:30, 30:33)
Атланта: Мюррэй (28 + 7 передач), Янг (24 + 8 передач + 10 потерь), Хантер (15), Коллинз (14), Оконгву (8) – старт; Капела (12), Гриффин (12), Богданович (8), А. Холидэй (0).
Майами: Батлер (34), Адебайо (20 + 13 подборов), Хирро (15), Винсент (10), Калеб Мартин (7) – старт; Струс (13), Оладипо (7 + 10 передач), Хайсмит (7), Робинсон (0).
Миннесота – Юта 125:126 (27:27, 31:25, 37:35, 30:39)
Миннесота: Эдвардс (29), Расселл (21 + 7 передач), Андерсон (13 + 11 подборов + 10 передач), Макдэниэлс (5), Гобер (2) – старт; Науэлл (16), Принс (12), Риверс (10), Рид (7 + 7 подборов), Найт (7), Гарза (3).
Юта: Кларксон (21), Кесслер (20 + 21 подбор), Вандербилт (15 + 8 подборов), Конли (14 + 8 подборов + 6 передач), Бизли (10) – старт; Секстон (19), Агбаджи (17), Александер-Уокер (5), Хортон-Такер (5), Гэй (0).
Мемфис – Финикс 136:106 (29:36, 39:29, 39:23, 29:18)
Мемфис: Морэнт (29 + 7 передач), Бэйн (28 + 6 передач), Джарен Джексон (18 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Брукс (9), Адамс (8 + 9 подборов) – старт; Кларк (13), Родди (10 + 8 подборов), Джонс (10 + 8 передач), Альдама (6), Уильямс (3), Чендлер (2), Ларэвиа (0), Тиллман (0).
Финикс: Бриджес (21 + 7 передач), Эйтон (18), Шарич (12 + 7 подборов), Шэмет (9 + 6 передач), Крэйг (4) – старт; Ли (10), Окоги (9), Бийомбо (8), Ли (8 + 9 передач), Лэндейл (5), Уэйнрайт (2).
Лейкерс – Хьюстон 140:132 (37:35, 36:26, 29:37, 34:38)
Лейкерс: Джеймс (48 + 8 передач), Беверли (11), Шредер (9), Брайант (6), Браун (6) – старт; Уэстбрук (24), Нанн (15), Гэбриэл (14 + 9 подборов), Тоскано-Андерсон (7), Кристи (0).
Хьюстон: Шенгюн (33 + 15 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Грин (23), Гордон (19 + 8 передач), Мартин (17), Смит (14) – старт; Исон (9 + 7 подборов), Тэйт (7), Мэтьюз (6), Гаруба (4), Кристофер (0).