НБА: Бруклин уступил Сан-Антонио, Милуоки оказался сильнее Торонто
Во вторник, 17 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны четыре матча.
Милуоки – Торонто 130:122 (44:34, 23:40, 38:23, 25:25)
Милуоки: Холидэй (37 + 7 передач), Аллен (25), Б. Лопес (19), Портис (12 + 12 подборов), Коннотон (10 + 8 подборов) – старт; Инглс (15 + 8 передач), Нвора (7), Хилл (5), Картер (0), Грин (0).
Торонто: Ванвлит (39 + 9 подборов + 7 передач), Трент (28), Сиакам (23 + 9 подборов), Барнс (14 + 13 подборов), Ануноби (5) – старт; Ачиува (11 + 7 подборов), Эрнангомес (2), Буше (0).
Сан-Антонио – Бруклин 106:98 (27:15, 24:36, 25:17, 30:30)
Сан-Антонио: Джонсон (36 + 11 подборов), Сохан (16), Джонс (13), Пелтль (12 + 8 подборов), Лэнгфорд (2) – старт; Ричардсон (9), Коллинз (6 + 7 подборов), Макдермотт (4), Брэнэм (4), Бэйтс-Диоп (2), Джонсон (2).
Бруклин: Сет Карри (16 + 7 подборов), Клэкстон (15 + 11 подборов + 4 блок-шота), Симмонс (10 + 10 подборов + 11 передач + 7 потерь), О'Нил (5), Харрис (0) – старт; Уоррен (19), Томас (15), Самнер (13), М-ф Моррис (4), Шарп (1), Миллс (0), Ватанабе (0).
Денвер – Портленд 122:113 (34:31, 39:36, 28:22, 21:24)
Денвер: Йокич (36 + 12 подборов + 10 передач), Портер (23), Дж. Мюррэй (17 + 7 передач), Гордон (11 + 7 подборов + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (9) – старт; Браун (12), Ннаджи (7), Хайлэнд (5), Рид (2), Чанчар (0), Уайт (0), Браун (0).
Портленд: Лиллард (44 + 8 передач), Грант (18), Саймонс (14), Нуркич (6 + 10 подборов), Харт (4) – старт; Шарп (13), Юбэнкс (6), Джонсон (4), Литтл (2), Уотфорд (2), Браун (0), Пэйтон II (0), Уокер (0).
Клипперс – Филадельфия 110:120 (27:34, 25:29, 37:27, 21:30)
Клипперс: Ленард (27), Джордж (13 + 8 подборов), Мэнн (12), Зубац (12 + 8 подборов), М-с Моррис (9) – старт; Пауэлл (16), Батюм (8), Джексон (7), Браун (4), Престон (2), Коффи (0), Ковингтон (0).
Филадельфия: Эмбиид (41 + 9 подборов + 5 потерь), Харрис (20 + 6 передач + 5 перехватов), Харден (6 + 9 передач), Такер (6), Мелтон (5) – старт; Макси (22), Ньянг (9), Коркмаз (4), Милтон (4), Харрелл (3), Спрингер (0), Хауз (0), Тайбулл (0), Рид (0).