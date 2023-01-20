НБА: Бостон обыграл Голден Стэйт в овертайме, Бруклин уступил Финиксу

В четверг, 19 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны пять матчей.

Детройт – Чикаго 108:126 (24:31, 32:34, 23:28, 29:33)

Детройт: Богданович (25), Айви (16), Бей (16 + 9 подборов), Стюарт (7 + 11 подборов), Хэйс (4 + 8 передач) – старт; Диалло (17), Дюрен (11 + 12 подборов), Ливерс (6), Беркс (6).

Чикаго: Лавин (30), Дерозан (26 + 9 подборов + 5 потерь), Вучевич (16 + 15 подборов + 6 передач), Досунму (13), Уильямс (10) – старт; Джонс (12), Уайт (10), Драгич (3), Карузо (2), Терри (2), Джонс (2), М. Хилл (0), Симонович (0), Брэдли (0).

Бостон – Голден Стэйт 121:118 OT (25:26, 29:29, 28:34, 24:17, 15:12)

Бостон: Тейтум (34 + 19 подборов + 6 передач + 7 потерь), Хорфорд (20 + 10 подборов), Смарт (18), Браун (16 + 9 подборов), Р. Уильямс (14 + 11 подборов) – старт; Брогдон (14 + 7 подборов), Г. Уильямс (2), Корнет (2), Уайт (1).

Голден Стэйт: Карри (29 + 7 передач), Пул (24), Томпсон (24), Уиггинс (20 + 4 блок-шота), Др. Грин (11 + 13 подборов + 9 передач) – старт; Дивинченцо (6), Луни (2 + 12 подборов), Лэмб (2).

Миннесота – Торонто 128:126 (31:37, 35:39, 35:33, 27:17)

Миннесота: Расселл (25 + 6 передач), Эдвардс (23 + 7 передач + 5 потерь), Андерсон (20 + 10 подборов + 6 передач), Макдэниэлс (18 + 7 подборов), Рид (5 + 7 подборов) – старт; Науэлл (13), Найт (8), Гарза (7), Принс (6), Райан (3), Мур (0).

Торонто: Барнс (29 + 8 подборов), Ванвлит (25 + 10 передач), Трент (18), Ануноби (15 + 8 подборов), Сиакам (13 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Ачиува (11), Уискэмп (9), Янг (4), Эрнангомес (2).

Портленд – Филадельфия 95:105 (14:26, 20:31, 31:22, 30:26)

Портленд: Лиллард (25 + 11 передач + 6 потерь), Грант (24), Саймонс (16 + 5 потерь), Харт (8 + 7 подборов), Нуркич (4 + 11 подборов) – старт; Литтл (10), Юбэнкс (6), Шарп (2), Уокер (0).

Филадельфия: Эмбиид (32 + 9 подборов), Харден (16 + 10 подборов + 14 передач + 5 потерь), Харрис (11 + 7 подборов), Мелтон (5), Такер (0) – старт; Макси (15), Милтон (10), Ньянг (9), Харрелл (5), Тайбулл (2).

Финикс – Бруклин 117:112 (35:29, 30:22, 29:23, 23:38)

Финикс: Бриджес (28 + 9 передач), Эйтон (24 + 14 подборов), Ли (16), Шарич (7), Крэйг (2) – старт; К. Джонсон (19), Ли (15 + 6 передач), Уэйнрайт (5), Бийомбо (1), Вашингтон (0).

Бруклин: Ирвинг (30 + 7 подборов + 7 передач), Клэкстон (20 + 11 подборов), Харрис (16), Симмонс (7 + 6 передач), О'Нил (4) – старт; Сет Карри (16), Томас (15), Уоррен (3), Ватанабе (1), Шарп (0), М-ф Моррис (0).