НБА: Сакраменто Леня обыграл Оклахому, Кливленд уступил Голден Стэйту
В пятницу, 20 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.
Орландо – Новый Орлеан 123:110 (23:30, 33:30, 32:31, 35:19)
Орландо: Ф. Вагнер (30 + 9 передач), Г. Харрис (15), Банкеро (11), Фульц (9), Картер (2 + 9 подборов) – старт; Энтони (22), Бол (12), Росс (8), Саггс (6), М. Вагнер (5), Бамба (3), Хэмптон (0).
Новый Орлеан: Макколлум (23 + 7 передач), Валанчюнас (20 + 10 подборов), Мерфи (18), Джонс (10), Дэниэлс (0 + 8 передач) – старт; Альварадо (17), Хэйс (14), Нэнс (5), Грэм (3).
Кливленд – Голден Стэйт 114:120 (28:33, 31:31, 27:34, 28:22)
Кливленд: Гарлэнд (31 + 10 передач), Леверт (22), Э. Мобли (17 + 7 подборов), Аллен (8 + 8 подборов), Окоро (4) – старт; Осман (13), Лав (12), Стивенс (5), Нето (2).
Голден Стэйт: Пул (32 + 5 потерь), Джером (22 + 8 передач), Дивинченцо (17), Куминга (10), Луни (4 + 17 подборов) – старт; Дж. Грин (13 + 8 подборов), Лэмб (12), Болдуин (7), Муди (3).
Даллас – Майами 115:90 (31:19, 29:32, 32:16, 23:23)
Даллас: Дончич (34 + 12 подборов + 7 передач), Динуидди (19), Финни-Смит (10), Хардуэй (8), Пауэлл (6) – старт; Буллок (15), Грин (12), Лоусон (5), Бертанс (2), Харди (2), Ниликина (2), Пинсон (0).
Майами: Адебайо (18 + 11 подборов), Хирро (16), Батлер (12), Калеб Мартин (7), Лаури (5) – старт; Оладипо (20), Винсент (10), Хайсмит (2), Струс (0), О. Робинсон (0).
Атланта – Нью-Йорк 139:124 (35:38, 33:33, 34:30, 37:23)
Атланта: Мюррэй (29 + 12 передач), Янг (27 + 6 передач), Хантер (20), Коллинз (17 + 9 подборов), Капела (7 + 9 подборов) – старт; Богданович (14), Оконгву (14 + 7 подборов), А. Холидэй (5), Джонсон (3), Гриффин (3), Крейчи (0), Мартин (0), Камински (0).
Нью-Йорк: Рэндл (32 + 9 подборов + 6 передач), Барретт (23), Брансон (19 + 9 передач), Симс (12 + 8 подборов), Граймс (10) – старт; Куикли (11), Макбрайд (8), Топпин (7), Хартенштайн (2), Арчидиаконо (0), Михайлюк (0).
Сан-Антонио – Клипперс 126:131 (36:41, 36:24, 23:33, 31:33)
Сан-Антонио: К. Джонсон (23), Сохан (16), Лэнгфорд (13), Пелтль (11), Джонс (8 + 8 передач) – старт; Ричардсон (17), Коллинз (17), С. Джонсон (10), Брэнэм (9), Макдермотт (2).
Клипперс: Ленард (36 + 7 передач), Джордж (16 + 12 передач), М-с Моррис (15), Зубац (12 + 16 подборов), Мэнн (10) – старт; Пауэлл (26), Джексон (13), Батюм (3), Диабате (0), Ковингтон (0).
Денвер – Индиана 134:111 (37:28, 24:25, 38:29, 35:29)
Денвер: Гордон (28 + 6 передач), Портер (19 + 8 подборов), Дж. Мюррэй (17 + 10 подборов + 14 передач), Колдуэлл-Поуп (9), Ннаджи (7) – старт; Б. Браун (17), Джордан (10), К. Браун (10), Грин (6), Рид (6), Хайлэнд (5), Смит (0).
Индиана: Тернер (15 + 7 подборов), Несмит (13), Хилд (9), Нембард (5 + 6 передач + 5 потерь), Бриссетт (2) – старт; Матурин (19), Дуарте (18), Смит (9), Макконнелл (8 + 6 передач), Джонсон (6), Тэйлор (4), Куин (3), Джексон (0), Битадзе (0).
Юта – Бруклин 106:117 (22:28, 33:23, 28:32, 23:34)
Юта: Кларксон (29), Маркканен (22 + 11 подборов), Бизли (12), Конли (9 + 9 передач), Кесслер (2) – старт; Секстон (17), Вандербилт (9 + 9 подборов), Гэй (6), Агбаджи (0), Хортон-Такер (0).
Бруклин: Ирвинг (48 + 11 подборов + 6 передач), Клэкстон (20 + 4 блок-шота), О'Нил (13 + 6 передач), Харрис (9), Симмонс (6 + 9 подборов) – старт; Сет Карри (10), Уоррен (5), Ватанабе (3), Томас (2), Самнер (1).
Сакраменто – Оклахома-Сити 118:113 (33:32, 26:34, 32:22, 27:25)
Сакраменто: Мюррэй (29 + 14 подборов), Фокс (25), Сабонис (18 + 13 подборов + 14 передач + 6 потерь), Хертер (14), Барнс (11) – старт; Лайлс (7), Митчелл (5), Монк (5), Мету (4), Окпала (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37 + 7 передач), Гидди (15 + 10 подборов), Дорт (15), Джейлен Уильямс (13), Джейлин Уильямс (4) – старт; Джо (21), К. Уильямс (3), Мускала (3), Мэнн (2), Уотерс (0).
Лейкерс – Мемфис 122:121 (26:23, 23:30, 32:36, 41:32)
Лейкерс: Джеймс (23 + 9 подборов + 6 передач), Шредер (19 + 8 подборов + 8 передач), Браун (11), Беверли (10), Брайант (8 + 7 подборов) – старт; Уэстбрук (29 + 6 передач), Нанн (11), Гэбриэл (5), Кристи (3), Тоскано-Андерсон (3).
Мемфис: Морэнт (22 + 8 передач + 5 потерь), Бэйн (16 + 9 подборов + 6 передач), Адамс (16 + 17 подборов), Джарен Джексон (12), Брукс (9) – старт; Кларк (20 + 9 подборов), Джонс (20), Альдама (4), З. Уильямс (2), Кончар (0).