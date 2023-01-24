НБА: Милуоки обыграл Детройт, Сакраменто Леня оказался сильнее Мемфиса
В понедельник, 23 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.
Орландо – Бостон 113:98 (30:23, 25:31, 33:25, 25:19)
Орландо: Банкеро (23), Картер (21 + 11 подборов), Ф. Вагнер (15 + 7 подборов + 6 передач), Фульц (8), Г. Харрис (5) – старт; Энтони (18), Айзек (10), Бол (5), М. Вагнер (5), Саггс (3).
Бостон: Браун (26 + 5 потерь), Тейтум (26 + 7 передач), Уайт (11), Хорфорд (6), Гриффин (3) – старт; Хаузер (13), Притчард (5), Г. Уильямс (4), Корнет (4), Джексон (0), Дэвисон (0), Кабенгеле (0).
Детройт – Милуоки 130:150 (24:49, 31:34, 37:32, 38:35)
Детройт: Богданович (33), Дюрен (23 + 15 подборов), Бей (21), Айви (12 + 11 передач), Ливерс (9) – старт; Диалло (11), Нокс (5), Джозеф (5 + 7 передач), Беркс (4), Макгрудер (4), Ноэл (3).
Милуоки: Я. Адетокумбо (29 + 12 подборов), Б. Лопес (21), Холидэй (16 + 7 передач), Аллен (9), Коннотон (6) – старт; Портис (18 + 10 подборов), Картер (18), Миддлтон (8 + 6 потерь), Боучэмп (7), Инглс (6), Мэттьюз (6), Нвора (4), Т. Адетокумбо (2), Грин (0).
Чикаго – Атланта 111:100 (17:21, 40:27, 21:30, 33:22)
Чикаго: Дерозан (26 + 6 передач), Лавин (20), Уильямс (18 + 10 подборов), Вучевич (14 + 17 подборов + 7 передач), Досунму (2) – старт; Карузо (12), Уайт (10), Д. Джонс (5), Драммонд (4).
Атланта: Янг (21 + 13 передач + 6 потерь), Мюррэй (20 + 7 подборов), Капела (16 + 12 подборов), Коллинз (11 + 9 подборов + 5 потерь), Богданович (11) – старт; Гриффин (11), А. Холидэй (5), Джонсон (3), Камински (2).
Хьюстон – Миннесота 119:114 (31:26, 25:30, 34:25, 29:33)
Хьюстон: Грин (42), Шенгюн (21 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Гордон (14), Исон (11 + 9 подборов), Мартин (6 + 7 подборов) – старт; Тэйт (11 + 7 подборов), Мэтьюз (10), Фернанду (4), Кристофер (0), Вашингтон (0), Гаруба (0).
Миннесота: Эдвардс (31 + 6 потерь), Расселл (30 + 7 передач), Гобер (15 + 16 подборов + 4 блок-шота), Макдэниэлс (10), Андерсон (2) – старт; Риверс (10), Науэлл (7), Найт (4), Райан (3), Рид (2).
Юта – Шарлотт 120:102 (21:24, 37:21, 31:34, 31:23)
Юта: Маркканен (25 + 11 подборов), Кларксон (18), Конли (14), Кесслер (13 + 9 подборов), Бизли (9) – старт; Секстон (11), Агбаджи (8), Хортон-Такер (7 + 6 передач), Вандербилт (4), Александер-Уокер (4), Гэй (4), Фонтеккьо (3), Больмаро (0), Азубуйке (0).
Шарлотт: Розир (23), Пламли (18 + 8 подборов), Хэйворд (11), Макдэниэлс (9 + 9 подборов), Вашингтон (3) – старт; Смит (15 + 9 передач), Уильямс (11), Джонс (4), Ричардс (4), Макгауэнс (2), Тор (2).
Портленд – Сан-Антонио 147:127 (40:38, 34:36, 45:27, 28:26)
Портленд: Лиллард (37 + 12 передач), Саймонс (26), Нуркич (25 + 11 подборов + 7 передач), Харт (9), Грант (3) – старт; Шарп (19), Литтл (10), Юбэнкс (7), Уотфорд (6), Джонсон (3), Пэйтон II (2), Браун (0), Уокер (0), Батлер (0).
Сан-Антонио: К. Джонсон (20), Сохан (18), Пелтль (14 + 7 подборов), Джонс (12 + 7 передач), Лэнгфорд (12) – старт; Макдермотт (13), Ричардсон (11), Коллинз (11), Брэнэм (9), Роби (3), Дженг (2), Бэйтс-Диоп (2), С. Джонсон (0).
Сакраменто – Мемфис 133:100 (47:33, 19:28, 34:29, 33:10)
Сакраменто: Мюррэй (20 + 9 подборов), Барнс (20), Фокс (17 + 10 передач + 6 потерь), Сабонис (14 + 10 подборов + 11 передач + 8 потерь), Хертер (5) – старт; Лайлс (24), Монк (13 + 9 подборов + 8 передач), Митчелл (6), Дэвис (6), Холмс (5), Дозьер (2), Окпала (1), Лень (0), Деллаведова (0).
Мемфис: Бэйн (21), Джарен Джексон (19), Брукс (13 + 6 передач), Джонс (12 + 8 передач), Тиллман (10) – старт; З. Уильямс (9), Альдама (8), Кларк (6), Лофтон (2), В. Уильямс (0), Ларэвиа (0), Кончар (0), Родди (0), Чендлер (0).