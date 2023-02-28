НБА: Шарлотт Михайлюка обыграл Детройт, Бостон уступил Нью-Йорку
В понедельник, 27 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны четыре матча.
Филадельфия уступила Майами, Шарлотт обыграл Детройт, Бостон оказался слабее Нью-Йорка, Новый Орлеан проиграл Орландо.
Результаты матчей НБА за 27 февраля
Шарлотт – Детройт 117:106 (41:21, 24:25, 27:30, 25:30)
Шарлотт: Розир (22), Хэйворд (19 + 6 передач + 5 потерь), Болл (18 + 5 потерь), Уильямс (15 + 11 подборов), Тор (7) – старт; Убре (18), Ричардс (9 + 9 подборов), Смит (7 + 7 передач), Джонс (2), Макгауэнс (0).
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк участие в матче не принимал.
Детройт: Уайзмен (23 + 7 подборов), Беркс (17), Хэйс (12 + 10 передач), Макгрудер (4), Ливерс (0) – старт; Диалло (23), Бэгли (21 + 12 подборов), Джозеф (4), Хэмптон (2).
Филадельфия – Майами 99:101 (22:28, 28:30, 30:26, 19:17)
Филадельфия: Эмбиид (27 + 12 подборов + 6 потерь), Харден (20 + 12 передач), Такер (8), Мелтон (6), Харрис (2) – старт; Макси (23), Рид (6), Милтон (3), Макдэниэлс (2), Ньянг (2).
Майами: Батлер (23 + 11 подборов + 9 передач), Винсент (14), Адебайо (13 + 7 подборов + 5 потерь), Хирро (8), Лав (8) – старт; Струс (13), Оладипо (11), Калеб Мартин (6), Зеллер (5).
Нью-Йорк – Бостон 109:94 (27:15, 33:31, 28:29, 21:19)
Нью-Йорк: Рэндл (23 + 7 подборов), Брансон (17), Барретт (10 + 7 подборов + 5 потерь), Робинсон (10 + 13 подборов), Граймс (5) – старт; Куикли (23), Харт (12), Топпин (9), Хартенштайн (0), Макбрайд (0).
Бостон: Смарт (19), Тейтум (14 + 7 подборов + 9 передач), Уайт (13), Хорфорд (13), Р. Уильямс (6 + 7 подборов) – старт; Брогдон (22), Мускала (3), Г. Уильямс (2), Хаузер (2), Гриффин (0), Корнет (0), Притчард (0).
Новый Орлеан – Орландо 93:101 (25:36, 24:14, 25:29, 19:22)
Новый Орлеан: Ингрэм (25), Макколлум (18 + 6 передач), Джонс (10), Ричардсон (8), Валанчюнас (8) – старт; Мерфи (7), Альварадо (7), Хэйс (6), Маршалл (4).
Орландо: Банкеро (29 + 8 подборов), Фульц (14), Картер (11 + 11 подборов), Ф. Вагнер (11), Г. Харрис (6) – старт; М. Вагнер (14), Саггс (9), Бол (5), Энтони (2).