НБА: Шарлотт Михайлюка проиграл в дебютном матче Дюранта, Лейкерс обыграли Оклахому
В среду, 1 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.
Финикс в дебютной игре Дюранта обыграл Шарлотт украинца Святослава Михайлюка, Филадельфия разгромила Майами, Нью-Йорк не оставил шансов Бруклину, Лейкерс дожали Оклахому, Портленд уступил Новому Орлеану.
Результаты матчей НБА за 1 марта
Шарлотт – Финикс 91:105 (22:27, 19:30, 32:22, 18:26)
Шарлотт: Убре (26 + 9 подборов), Розир (20 + 6 потерь), Хэйворд (15), Уильямс (11 + 10 подборов), Тор (2 + 8 подборов) – старт; Смит (8 + 6 передач), Джонс (4), Макгауэнс (3), Ричардс (2).
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк участие в матче не принимал.
Финикс: Букер (37 + 7 передач), Дюрэнт (23), Эйтон (16 + 16 подборов), Окоги (4), Пол (2 + 11 передач) – старт; Крэйг (8), Лэндейл (6), Пэйн (5), Д. Ли (2), Уоррен (2), Уэйнрайт (0).
Детройт – Чикаго 115:117 (36:38, 18:31, 32:32, 29:16)
Детройт: Богданович (34), Айви (18), Хэйс (11 + 7 передач), Уайзмен (7 + 9 подборов), Макгрудер (4) – старт; Диалло (19), Беркс (11), Бэгли (8 + 9 подборов), Джозеф (3), Хэмптон (0).
Чикаго: Лавин (41), Дерозан (21 + 7 подборов + 7 передач), Вучевич (12 + 9 подборов), Карузо (8), Беверли (5 + 10 подборов + 10 передач) – старт; Уайт (14), Уильямс (11), Досунму (4), Драммонд (1).
Бостон – Кливленд 117:113 (26:28, 29:24, 41:26, 21:35)
Бостон: Тейтум (41 + 11 подборов + 8 передач), Хорфорд (23 + 11 подборов), Браун (16), Смарт (14), Р. Уильямс (11 + 11 подборов) – старт; Хаузер (6), Уайт (4), Брогдон (2), Мускала (0).
Кливленд: Митчелл (44), Гарлэнд (29 + 9 передач), Э. Мобли (12 + 13 подборов), Окоро (9), Аллен (5 + 7 подборов) – старт; Леверт (10), Рубио (4), Осман (0), Уэйд (0).
Майами – Филадельфия 96:119 (38:34, 15:37, 24:25, 19:23)
Майами: Адебайо (20 + 8 подборов), Батлер (16), Хирро (11 + 6 передач), Лав (9), Винсент (4) – старт; Струс (13), Оладипо (9), Калеб Мартин (6), Зеллер (5), Д. Робинсон (3), Хайсмит (0).
Филадельфия: Макси (27 + 7 передач), Харден (23 + 7 подборов), Харрис (18), Мелтон (8), Такер (5) – старт; Рид (16 + 14 подборов), Милтон (12), Хауз (6), Макдэниэлс (4).
Нью-Йорк – Бруклин 142:118 (47:29, 34:28, 29:30, 32:31)
Нью-Йорк: Брансон (39 + 6 передач), Граймс (22), Рэндл (21 + 8 подборов + 8 передач), Барретт (15), Робинсон (13 + 10 подборов) – старт; Куикли (15), Хартенштайн (8 + 8 подборов), Харт (4), Килс (3), Топпин (2), Симс (0), Макбрайд (0).
Бруклин: К. Джонсон (33), Бриджес (21), Динуидди (11 + 10 передач), Клэкстон (9 + 8 подборов), Финни-Смит (5) – старт; Томас (15), Сет Карри (10), Харрис (6), Шарп (5), О'Нил (3), Миллс (0).
Оклахома-Сити – Лейкерс 117:123 (30:31, 30:26, 24:33, 33:33)
Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (24 + 7 передач), Гидди (22 + 9 подборов + 11 передач), Дорт (19), Джейлин Уильямс (4 + 12 подборов), Робинсон-Эрл (0) – старт; Джо (15), Шарич (13), Уиггинс (8), Уотерс (8), Мэнн (4).
Лейкерс: Шредер (26 + 6 передач), Браун (19), Бамба (12 + 7 подборов), Бизли (11), Вандербилт (7) – старт; Ривз (19), Уокер (13), Хатимура (9 + 9 подборов), Гэбриэл (5 + 10 подборов), Кристи (2).
Милуоки – Орландо 139:117 (31:29, 45:37, 32:30, 31:21)
Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 7 подборов + 6 передач), Холидэй (23 + 9 передач), Б. Лопес (18), Аллен (12), Коннотон (10) – старт; Инглс (16), Грин (12), Картер (9), Краудер (6), Т. Адетокумбо (2), Портис (0), Ленард (0), Боучэмп (0).
Орландо: Фульц (21 + 7 подборов), Картер (19 + 10 подборов), Ф. Вагнер (18), Банкеро (9 + 7 подборов), Г. Харрис (3) – старт; Энтони (28 + 7 подборов), Саггс (6), Скофилд (3), Битадзе (3), Окики (3), Бол (2), М. Вагнер (2), Хьюстан (0).
Хьюстон – Мемфис 99:113 (19:25, 25:22, 24:38, 31:28)
Хьюстон: Грин (20), Мартин (19), Портер (11), Шенгюн (11 + 8 подборов), Смит (4) – старт; Тэйт (11), Исон (10 + 7 подборов), Гаруба (8), Кристофер (4), Никс (1), Марьянович (0), Вашингтон (0), Камински (0).
Мемфис: Бэйн (30 + 9 подборов + 6 передач), Морэнт (20 + 7 подборов + 7 передач), Джарен Джексон (17 + 5 блок-шотов), Брукс (16), Тиллман (4) – старт; Альдама (9), Джонс (8), Кларк (6 + 7 подборов), Кончар (3), З. Уильямс (0), Кеннард (0).
Портленд – Новый Орлеан 110:121 (31:29, 25:24, 35:37, 19:31)
Портленд: Лиллард (41 + 8 подборов), Грант (28), Тайбулл (12 + 8 подборов + 4 блок-шота), Саймонс (4), Юбэнкс (2) – старт; Реддиш (13), Уотфорд (8 + 6 передач), Шарп (2), Джонсон (0), Литтл (0).
Новый Орлеан: Ингрэм (40), Макколлум (24 + 7 подборов + 7 передач), Джонс (7), Эрнангомес (7 + 7 подборов), Ричардсон (5) – старт; Хэйс (15), Маршалл (9), Мерфи (9), Льюис (3), Дэниэлс (2).