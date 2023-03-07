НБА: Сакраменто Леня одолел Новый Орлеан, Бостон в овертайме уступил Кливленду

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В понедельник, 6 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.

Сакраменто с украинским баскетболистом Алексеем Ленем обыграл Новый Орлеан, Бостон в овертайме проиграл Кливленду, Портленд обыграл Детройт, Филадельфия оказалась сильнее Индианы.

Результаты матчей НБА за 6 марта

Индиана – Филадельфия 143:147 (39:38, 40:40, 35:36, 29:33)

Индиана: Халибертон (39 + 16 передач), Нвора (16), Хилд (15 + 8 подборов), Тернер (10), Нембард (7) – старт; Матурин (14), Смит (14), Макконнелл (12), Бриссетт (8), Джексон (4), Дуарте (4).

Филадельфия: Эмбиид (42), Макси (24), Макдэниэлс (20 + 8 подборов), Харден (14 + 9 подборов + 20 передач), Мелтон (9) – старт; Милтон (15), Хауз (10), Рид (8), Ньянг (5).

Детройт – Портленд 104:110 (18:31, 33:28, 23:30, 30:21)

Детройт: Ливерс (17), Беркс (13), Айви (13 + 13 передач), Уайзмен (12 + 7 подборов), Бэгли (10 + 8 подборов) – старт; Джозеф (14), Хэмптон (10 + 5 перехватов), Диалло (9 + 8 подборов), Роден (4), Оморуйи (2).

Портленд: Лиллард (31 + 13 подборов + 12 передач), Грант (26), Реддиш (13 + 8 передач), Юбэнкс (10), Тайбулл (3) – старт; Уотфорд (12), Литтл (9), Шарп (6).

Кливленд – Бостон 118:114 OT (26:33, 30:35, 22:24, 31:17, 9:5)

Кливленд: Митчелл (40 + 11 подборов), Э. Мобли (25 + 17 подборов), Гарлэнд (17 + 12 передач), Окоро (9), Аллен (4) – старт; Стивенс (8 + 8 подборов), Леверт (7), Осман (6), Рубио (2), Уэйд (0).

Бостон: Браун (32 + 13 подборов + 9 передач), Уайт (12), Смарт (11), Мускала (5), Гриффин (4) – старт; Брогдон (24), Г. Уильямс (12), Притчард (7), Корнет (4 + 8 подборов), Хаузер (3).

Майами – Атланта 130:128 (30:43, 33:25, 29:28, 38:32)

Майами: Батлер (26 + 9 подборов + 9 передач), Адебайо (16 + 7 подборов), Хирро (13), Винсент (8), Струс (8) – старт; Оладипо (22), Калеб Мартин (21), Д. Робинсон (14), Зеллер (2).

Атланта: Янг (25 + 7 передач), Мюррэй (23 + 8 передач), Коллинз (17), Хантер (14), Капела (12 + 10 подборов) – старт; Бей (17), Богданович (12), Оконгву (6), Джонсон (2 + 7 подборов).

Денвер – Торонто 118:113 (29:34, 29:27, 25:27, 35:25)

Денвер: Дж. Мюррэй (24), Портер (20), Гордон (19), Йокич (17 + 13 подборов + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; Джексон (13), Б. Браун (9), Грин (6), Брайант (4).

Торонто: Ванвлит (21 + 14 передач + 5 потерь), Сиакам (19), Пелтль (18 + 9 подборов), Ануноби (12), Барнс (12 + 9 подборов) – старт; Трент (13), Ачиува (9), Бартон (5), Буше (4).

Сакраменто – Новый Орлеан 123:108 (29:32, 30:27, 38:20, 26:29)

Сакраменто: Хертер (25 + 8 передач), Сабонис (19 + 11 подборов + 11 передач + 6 потерь), Митчелл (15 + 6 передач), Барнс (14), Мюррэй (13) – старт; Лайлс (14), Монк (11), Мету (9), Дэвис (3), Лень (0), Эллис (0), Деллаведова (0), Дозьер (0).

Украинский баскетболист Алексей Лень провел на паркете 40 секунд, за которые ничего не сумел сделать.

Новый Орлеан: Ингрэм (24 + 7 передач + 6 потерь), Валанчюнас (19 + 12 подборов), Мерфи (17), Макколлум (14 + 5 потерь), Джонс (13 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Хэйс (9), Маршалл (7), Льюис (3), Дэниэлс (2).