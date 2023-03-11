НБА: Бруклин в овертайме обыграл Миннесоту, Лейкерс оказались сильнее Торонто
В пятницу, 10 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.
Филадельфия додавила Портленд, Майами обыграл Кливленд, Бруклин оказался сильнее Миннесоты, Денвер проиграл Сан-Антонио.
Результаты матчей НБА за 10 марта
Вашингтон – Атланта 107:114 (29:24, 21:32, 25:29, 32:29)
Вашингтон: Бил (27), Порзингис (22 + 9 подборов), Кузма (17), Гэффорд (13 + 8 подборов), Моррис (6 + 8 передач) – старт; Райт (10), Кисперт (7), Авдия (5), Гудвин (0).
Атланта: Янг (28 + 9 передач), Хантер (18 + 7 подборов), Мюррэй (16 + 7 подборов + 7 передач), Капела (8 + 10 подборов), Коллинз (7) – старт; Богданович (15), Бей (14), Джонсон (4), Оконгву (4 + 8 подборов).
Филадельфия – Портленд 120:119 (29:37, 27:34, 29:25, 35:23)
Филадельфия: Эмбиид (39 + 7 подборов), Харден (19 + 9 подборов + 8 передач), Макси (13), Харрис (8), Такер (2) – старт; Мелтон (13), Ньянг (12), Хауз (5), Макдэниэлс (4), Рид (4), Милтон (1).
Портленд: Саймонс (34), Грант (24 + 10 подборов), Лиллард (22 + 11 передач), Нуркич (11), Тайбулл (5) – старт; Реддиш (14), Юбэнкс (8), Шарп (1), Литтл (0).
Сан-Антонио – Денвер 128:120 (26:38, 42:29, 30:26, 30:27)
Сан-Антонио: К. Джонсон (23 + 8 подборов + 6 передач), Сохан (19 + 8 подборов), Васселл (14), Коллинз (10 + 9 подборов), Брэнэм (4) – старт; Макдермотт (20), Джонс (14 + 8 передач), Мамукелашвили (11), Бэйтс-Диоп (9), Бэсси (4).
Денвер: Йокич (37 + 11 подборов + 11 передач + 5 потерь), Дж. Мюррэй (24 + 7 передач), Гордон (14), Колдуэлл-Поуп (13), Портер (7) – старт; Б. Браун (8), Грин (6), Джексон (4), Брайант (4), К. Браун (3).
Майами – Кливленд 119:115 (27:26, 23:33, 32:30, 37:26)
Майами: Батлер (33), Хирро (25 + 9 подборов), Адебайо (19), Лав (7 + 7 подборов), Винсент (6) – старт; Струс (14), Оладипо (8), Калеб Мартин (7), Зеллер (0).
Кливленд: Митчелл (42), Леверт (16), Окоро (16), Э. Мобли (12), Аллен (6 + 13 подборов + 4 блок-шота) – старт; Стивенс (8), Рубио (8 + 8 передач), Осман (7), Р. Лопес (0).
Миннесота – Бруклин 123:124 OT (33:26, 35:34, 20:37, 26:17, 9:10)
Миннесота: Эдвардс (32), Гобер (26 + 13 подборов), Андерсон (15 + 7 подборов + 11 передач), Макдэниэлс (15), Конли (11 + 7 передач) – старт; Александер-Уокер (10), Принс (8), Маклафлин (3), Рид (3).
Бруклин: Бриджес (34), Динуидди (29 + 11 передач), К. Джонсон (15 + 8 подборов), Финни-Смит (11), Клэкстон (11 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; О'Нил (12 + 15 подборов), Сет Карри (11), Томас (1), Харрис (0).
Лейкерс – Торонто 122:112 (31:35, 39:27, 15:28, 37:22)
Лейкерс: Расселл (28 + 9 передач), Вандербилт (16), Дэвис (8 + 9 подборов + 4 блок-шота), Браун (5), Бизли (4) – старт; Шредер (23 + 7 передач + 6 потерь), Ривз (18), Хатимура (16), Гэбриэл (4).
Торонто: Барнс (32 + 9 подборов + 7 передач), Ануноби (31 + 5 перехватов + 5 потерь), Пелтль (17 + 10 подборов), Сиакам (12), Ванвлит (8 + 10 передач) – старт; Ачиува (5), Бартон (5), Буше (2), Трент (0), Янг (0).