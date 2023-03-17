iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Сакраменто Леня обыграл Бруклин, Миулоки сенсационно проиграл Индиане

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:47
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В четверг, 16 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны пять матчей.

Детройт проиграл Денверу, Сакраменто на выезде одолел Бруклин, Милуоки дома проиграл Индиане, Финикс переиграли Орландо.

Результаты матчей НБА за 16 марта

Детройт – Денвер 100:119 (28:29, 36:29, 22:28, 14:33)

Детройт: Макгрудер (20 + 8 подборов), Айви (14 + 6 передач), Уайзмен (14 + 9 подборов), Оморуйи (11), Хэйс (10 + 7 передач) – старт; Дюрен (15 + 13 подборов), Джозеф (13), Хэмптон (3), Бейхайм (0).

Денвер: Йокич (30 + 10 подборов + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (20), Дж. Мюррэй (19 + 10 передач), Гордон (15 + 8 подборов), Портер (15) – старт; К. Браун (9), Б. Браун (5), Грин (3), Брайант (3), Чанчар (0), Смит (0).

Торонто – Оклахома-Сити 128:111 (29:28, 35:31, 29:28, 35:24)

Торонто: Сиакам (25 + 14 подборов + 8 передач), Барнс (19 + 8 подборов + 6 передач), Ванвлит (19 + 6 передач), Ануноби (17), Пелтль (16 + 12 подборов) – старт; Трент (23), Буше (6 + 7 подборов), Бартон (3), Уискэмп (0), Колоко (0), Флинн (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (29), Джейлен Уильямс (15 + 7 подборов), Гидди (13 + 7 подборов), Дорт (10 + 8 подборов), Джейлин Уильямс (5) – старт; Джо (12), Мэнн (12), Уотерс (6), Шарич (4), Дженг (3), Уиггинс (2), Робинсон-Эрл (0), Сарр (0).

Бруклин – Сакраменто 96:101 (24:24, 17:30, 30:28, 25:19)

Бруклин: Бриджес (23), Динуидди (18 + 7 передач), Клэкстон (14 + 14 подборов), К. Джонсон (10), Финни-Смит (5) – старт; Сет Карри (14), О'Нил (7), Самнер (3), Ватанабе (2), Харрис (0), Томас (0).

Сакраменто: Сабонис (24 + 21 подбор + 4 блок-шота), Фокс (18), Барнс (11), Мюррэй (11), Хертер (0) – старт; Монк (12 + 6 передач), Лайлс (11), Эдвардс (10), Митчелл (2), Мету (2), Дэвис (0).

Милуоки – Индиана 123:139 (40:30, 24:25, 37:49, 22:35)

Милуоки: Я. Адетокумбо (25 + 9 подборов), Холидэй (19 + 7 подборов + 11 передач), Портис (16 + 9 подборов), Миддлтон (16 + 7 передач), Коннотон (10) – старт; Инглс (14), Ленард (10), Мэттьюз (8), Картер (3), Уиггинтон (2), Боучэмп (0), Грин (0).

Индиана: Нембард (24), Несмит (22), Хилд (20 + 6 передач), Нвора (12 + 8 подборов), Тернер (11 + 8 подборов) – старт; Макконнелл (19 + 12 передач), Хилл (15), Смит (14 + 8 подборов), Бриссетт (2), Джексон (0).

Финикс – Орландо 116:113 (30:31, 33:27, 31:27, 22:28)

Финикс: Букер (19), Пол (16 + 7 передач), Эйтон (16 + 7 подборов), Окоги (15), Крэйг (9) – старт; Пэйн (18), Лэндейл (8), Росс (7), Д. Ли (5), Уэйнрайт (3).

Орландо: Фульц (25 + 7 подборов + 9 передач), Банкеро (18 + 8 подборов + 5 потерь), Ф. Вагнер (16 + 10 подборов), Картер (16), Г. Харрис (6) – старт; Энтони (17), Бол (6), Саггс (5), Битадзе (2), М. Вагнер (2).


Статьи по теме

Трубин подвел итоги еврокампании Шахтера Трубин подвел итоги еврокампании Шахтера
Зидан, Михайлович и другие пополнили Зал славы итальянского футбола Зидан, Михайлович и другие пополнили Зал славы итальянского футбола
ESL Pro League Season 17: NaVi одолели Astralis, ATK уступили Liquid ESL Pro League Season 17: NaVi одолели Astralis, ATK уступили Liquid
Артета назвал причину вылета Арсенал из Лиги Европы Артета назвал причину вылета Арсенал из Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене стартовал заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина10:04
Трубин подвел итоги еврокампании Шахтера
Европа09:34
Зидан, Михайлович и другие пополнили Зал славы итальянского футбола
Киберспорт09:01
ESL Pro League Season 17: NaVi одолели Astralis, ATK уступили Liquid
Лига Европы08:52
Артета назвал причину вылета Арсенал из Лиги Европы
Европа08:35
Футбол сегодня: Возвращение УПЛ, матчи Ньюкасла, Аталанты и Боруссии М
Лига Европы08:19
Арсенал - Спортинг 1:1 (по пен. 3:5) Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
НХЛ08:02
НХЛ: Калгари разгромил Вегас, Монреаль пропустил девять шайб от Флориды
НБА07:47
НБА: Сакраменто Леня обыграл Бруклин, Миулоки сенсационно проиграл Индиане
Лига Европы07:25
"Все, что летело по воротам – все залетело": Йовичевич оценил поражение Шахтера от Фейеноорда
07:15
Евро-2023 по футзалу: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK