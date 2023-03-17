НБА: Сакраменто Леня обыграл Бруклин, Миулоки сенсационно проиграл Индиане
В четверг, 16 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны пять матчей.
Детройт проиграл Денверу, Сакраменто на выезде одолел Бруклин, Милуоки дома проиграл Индиане, Финикс переиграли Орландо.
Результаты матчей НБА за 16 марта
Детройт – Денвер 100:119 (28:29, 36:29, 22:28, 14:33)
Детройт: Макгрудер (20 + 8 подборов), Айви (14 + 6 передач), Уайзмен (14 + 9 подборов), Оморуйи (11), Хэйс (10 + 7 передач) – старт; Дюрен (15 + 13 подборов), Джозеф (13), Хэмптон (3), Бейхайм (0).
Денвер: Йокич (30 + 10 подборов + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (20), Дж. Мюррэй (19 + 10 передач), Гордон (15 + 8 подборов), Портер (15) – старт; К. Браун (9), Б. Браун (5), Грин (3), Брайант (3), Чанчар (0), Смит (0).
Торонто – Оклахома-Сити 128:111 (29:28, 35:31, 29:28, 35:24)
Торонто: Сиакам (25 + 14 подборов + 8 передач), Барнс (19 + 8 подборов + 6 передач), Ванвлит (19 + 6 передач), Ануноби (17), Пелтль (16 + 12 подборов) – старт; Трент (23), Буше (6 + 7 подборов), Бартон (3), Уискэмп (0), Колоко (0), Флинн (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (29), Джейлен Уильямс (15 + 7 подборов), Гидди (13 + 7 подборов), Дорт (10 + 8 подборов), Джейлин Уильямс (5) – старт; Джо (12), Мэнн (12), Уотерс (6), Шарич (4), Дженг (3), Уиггинс (2), Робинсон-Эрл (0), Сарр (0).
Бруклин – Сакраменто 96:101 (24:24, 17:30, 30:28, 25:19)
Бруклин: Бриджес (23), Динуидди (18 + 7 передач), Клэкстон (14 + 14 подборов), К. Джонсон (10), Финни-Смит (5) – старт; Сет Карри (14), О'Нил (7), Самнер (3), Ватанабе (2), Харрис (0), Томас (0).
Сакраменто: Сабонис (24 + 21 подбор + 4 блок-шота), Фокс (18), Барнс (11), Мюррэй (11), Хертер (0) – старт; Монк (12 + 6 передач), Лайлс (11), Эдвардс (10), Митчелл (2), Мету (2), Дэвис (0).
Милуоки – Индиана 123:139 (40:30, 24:25, 37:49, 22:35)
Милуоки: Я. Адетокумбо (25 + 9 подборов), Холидэй (19 + 7 подборов + 11 передач), Портис (16 + 9 подборов), Миддлтон (16 + 7 передач), Коннотон (10) – старт; Инглс (14), Ленард (10), Мэттьюз (8), Картер (3), Уиггинтон (2), Боучэмп (0), Грин (0).
Индиана: Нембард (24), Несмит (22), Хилд (20 + 6 передач), Нвора (12 + 8 подборов), Тернер (11 + 8 подборов) – старт; Макконнелл (19 + 12 передач), Хилл (15), Смит (14 + 8 подборов), Бриссетт (2), Джексон (0).
Финикс – Орландо 116:113 (30:31, 33:27, 31:27, 22:28)
Финикс: Букер (19), Пол (16 + 7 передач), Эйтон (16 + 7 подборов), Окоги (15), Крэйг (9) – старт; Пэйн (18), Лэндейл (8), Росс (7), Д. Ли (5), Уэйнрайт (3).
Орландо: Фульц (25 + 7 подборов + 9 передач), Банкеро (18 + 8 подборов + 5 потерь), Ф. Вагнер (16 + 10 подборов), Картер (16), Г. Харрис (6) – старт; Энтони (17), Бол (6), Саггс (5), Битадзе (2), М. Вагнер (2).