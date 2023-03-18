НБА: Шарлотт Михайлюка без шансов проиграл Филадельфии, Даллас минимально обыграл Лейкерс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В пятницу, 17 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.

Филадельфия разбила Шарлотт с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком, Атланта переиграла Голден Стэйт, Чикаго в овертайме дожал Миннесоту, Лейкерс проиграли Далласу.

Результаты матчей НБА за 17 марта

Шарлотт – Филадельфия 82:121 (29:31, 25:35, 13:26, 15:29)

Шарлотт: Розир (14), Вашингтон (12), Убре (11), Хэйворд (6), Ричардс (2) – старт; Джонс (10 + 9 подборов), Макгауэнс (9), Тор (9), Смит (5 + 8 передач), Михайлюк (4).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете восемь минут 46 секунд, за которые набрал четыре очка, сделал одну передачу и один подбор.

Филадельфия: Эмбиид (38 + 13 подборов + 4 блок-шота), Харрис (18), Макси (13), Харден (11 + 11 подборов + 10 передач), Такер (0) – старт; Милтон (12), Мелтон (8), Рид (8 + 10 подборов), Хауз (7), Дедмон (2), Спрингер (2), Ньянг (2), Коркмаз (0).

Кливленд – Вашингтон 117:94 (31:24, 30:20, 23:30, 33:20)

Кливленд: Гарлэнд (24 + 9 передач), Митчелл (20), Э. Мобли (20 + 8 подборов + 4 блок-шота), Стивенс (9), Окоро (4) – старт; Леверт (15), Рубио (8), Осман (5), Нето (5), Уиндлер (3), Грин (2), Диаките (2), Уэйд (0).

Вашингтон: Бил (22 + 8 подборов), Порзингис (20 + 9 подборов), Моррис (10), Кузма (7), Гэффорд (6) – старт; Кисперт (12), Нанн (5), Райт (4), Дэвис (4), Авдия (2), Гибсон (2), Гудвин (0), Гилл (0).

Атланта – Голден Стэйт 127:119 (39:31, 32:35, 33:30, 23:23)

Атланта: Янг (25 + 12 передач), Коллинз (22), Хантер (14), Мюррэй (10 + 7 подборов + 9 передач), Капела (6 + 9 подборов) – старт; Оконгву (19 + 7 подборов), Богданович (14), Гриффин (12), Бей (5).

Голден Стэйт: Карри (31 + 6 потерь), Луни (18 + 16 подборов + 4 блок-шота), Дивинченцо (18 + 6 передач), Томпсон (15 + 11 подборов + 6 потерь), Куминга (10) – старт; Пул (12), Лэмб (8), Дж. Грин (6), Муди (1).

Чикаго – Миннесота 139:131 OT (28:32, 26:27, 26:31, 33:23, 10:10, 16:8)

Чикаго: Дерозан (49 + 14 подборов), Лавин (39), Вучевич (21 + 11 подборов), Карузо (7), Беверли (4) – старт; Уайт (8), Уильямс (6), Досунму (4), Д. Джонс (1), Драммонд (0).

Миннесота: Конли (28 + 6 передач), Макдэниэлс (25), Гобер (21 + 19 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь), Андерсон (11 + 10 подборов + 12 передач), Эдвардс (8) – старт; Рид (14), Александер-Уокер (12), Маклафлин (8), Принс (4), Риверс (0).

Хьюстон – Новый Орлеан 114:112 (31:26, 18:28, 31:36, 34:22)

Хьюстон: Грин (25 + 7 подборов + 6 передач), Портер (20 + 6 передач), Шенгюн (17 + 11 подборов), Мартин (14), Смит (11 + 8 подборов) – старт; Тэйт (12), Исон (9), Кристофер (6), Марьянович (0), Гаруба (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (31 + 6 передач), Валанчюнас (22 + 17 подборов + 4 блок-шота), Макколлум (14 + 6 передач), Мерфи (13), Джонс (9) – старт; Маршалл (13), Ричардсон (8), Нэнс (2), Дэниэлс (0).

Сан-Антонио – Мемфис 120:126 OT (35:26, 34:20, 24:35, 16:28, 11:17)

Сан-Антонио: Васселл (25), Коллинз (24 + 8 подборов + 6 потерь), К. Джонсон (21), Брэнэм (18), Сохан (3) – старт; Бэйтс-Диоп (11), Джонс (8 + 9 передач), Мамукелашвили (6 + 14 подборов), Уэсли (4), Дженг (0), Барлоу (0).

Мемфис: Джарен Джексон (28 + 4 блок-шота + 5 потерь), Бэйн (21 + 8 подборов + 7 передач), Джонс (20 + 10 подборов + 10 передач), Брукс (16), Тиллман (12) – старт; Кеннард (13), Лофтон (11 + 7 подборов), Альдама (3), Родди (2), Кончар (0).

Портленд – Бостон 112:126 (24:32, 24:31, 22:26, 42:37)

Портленд: Лиллард (41 + 7 потерь), Саймонс (17), Тайбулл (12), Уотфорд (10 + 8 подборов + 8 передач), Нуркич (6 + 8 подборов) – старт; Реддиш (10), Шарп (7), Юбэнкс (6), Нокс (3), Уокер (0), Джонсон (0), Арчидиаконо (0).

Бостон: Тейтум (34 + 12 подборов + 5 потерь), Браун (27), Смарт (15 + 6 передач), Уайт (13), Хорфорд (12 + 10 передач) – старт; Корнет (11), Г. Уильямс (6), Хаузер (6), Гриффин (2 + 9 подборов), Дэвисон (0).

Лейкерс – Даллас 110:111 (33:29, 21:33, 26:27, 30:22)

Лейкерс: Дэвис (26 + 10 подборов), Расселл (11 + 11 передач), Бизли (10), Вандербилт (7), Браун (6) – старт; Ривз (16), Шредер (15), Хатимура (10), Гэбриэл (9 + 11 подборов).

Даллас: Ирвинг (38 + 6 передач), Клебер (10), Грин (9), Буллок (9), Пауэлл (5) – старт; Вуд (12 + 9 подборов + 8 передач), Хардуэй (12), Бертанс (6), Райт (5), Харди (3), Дж. Холидэй (2), Пинсон (0).