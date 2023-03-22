НБА: Бостон разгромил Сакраменто, Оклахома вырвала победу у Клипперс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

Во вторник, 21 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.

Бостон не оставил шансов Сакраменто, Атланта разбила Детройт, Бруклин проиграл Кливленду, Клипперс проиграл Оклахоме.

Результаты матчей НБА за 21 марта

Орландо – Вашингтон 122:112 (26:25, 34:31, 27:32, 35:24)

Орландо: Г. Харрис (22), Ф. Вагнер (20 + 6 передач), Банкеро (18 + 9 подборов + 8 передач), Фульц (17), Картер (14 + 9 подборов) – старт; Энтони (16 + 7 подборов), М. Вагнер (15), Хьюстан (0), К. Харрис (0).

Вашингтон: Порзингис (30), Бил (16 + 7 передач), Моррис (14 + 8 передач), Гэффорд (12), Кисперт (9) – старт; Авдия (15 + 10 подборов), Гудвин (7), Нанн (3), Райт (2), Дэвис (2), Гилл (2).

Атланта – Детройт 129:107 (38:32, 28:27, 33:19, 30:29)

Атланта: Янг (30 + 12 передач), Богданович (18), Коллинз (15 + 8 подборов), Хантер (12), Капела (12 + 16 подборов) – старт; Бей (14 + 11 подборов), Гриффин (11), Оконгву (7 + 8 подборов), А. Холидэй (4), Крейчи (4), Мэтьюз (2), Фернанду (0), Форрест (0).

Детройт: Бэгли (31 + 8 подборов), Хэйс (21 + 6 передач), Айви (17), Макгрудер (7), Уайзмен (6) – старт; Джозеф (12), Хэмптон (9), Оморуйи (4 + 9 подборов), Бейхайм (0), Роден (0).

Бруклин – Кливленд 109:115 (30:23, 25:38, 23:33, 31:21)

Бруклин: Динуидди (19 + 11 передач), Бриджес (18), К. Джонсон (16), Клэкстон (13 + 8 подборов), Финни-Смит (5) – старт; Шарп (20 + 11 подборов), О'Нил (12 + 8 подборов), Харрис (6), Сет Карри (0), Ватанабе (0).

Кливленд: Митчелл (31), Гарлэнд (17 + 6 передач + 5 потерь), Э. Мобли (17), Аллен (12 + 14 подборов), Окоро (0) – старт; Леверт (18), Осман (12), Рубио (8), Стивенс (0).

Новый Орлеан – Сан-Антонио 119:84 (27:16, 37:23, 27:26, 28:19)

Новый Орлеан: Ингрэм (32 + 7 передач + 5 потерь), Валанчюнас (19 + 15 подборов + 5 потерь), Мерфи (17), Макколлум (15 + 8 подборов), Джонс (4) – старт; Ричардсон (10), Маршалл (8), Эрнангомес (7), Нэнс (4), Льюис (2), Дэниэлс (1), Темпл (0), Хэйс (0).

Сан-Антонио: Мамукелашвили (20), Джонс (15 + 8 передач), Бэйтс-Диоп (12), Брэнэм (5), Лэнгфорд (0) – старт; Грэм (15), Шэмпени (6), Макдермотт (5), Дженг (4), Уэсли (2), Барлоу (0).

Сакраменто – Бостон 109:132 (32:30, 22:30, 31:40, 24:32)

Сакраменто: Фокс (18), Сабонис (16 + 13 подборов + 12 передач + 6 потерь), Мюррэй (15), Барнс (11), Эдвардс (8) – старт; Митчелл (13), Дэвис (12), Монк (6), Холмс (5), Мету (3), Деллаведова (2), Эллис (0), Дозьер (0), Лайлс (0).

Бостон: Тейтум (36 + 8 подборов), Браун (27), Уайт (20 + 7 подборов + 11 передач), Смарт (17 + 7 передач), Хорфорд (11) – старт; Г. Уильямс (6), Р. Уильямс (6 + 7 подборов), Брогдон (4), Хаузер (3), Корнет (2), Мускала (0).

Клипперс – Оклахома-Сити 100:101 (22:23, 29:33, 30:24, 19:21)

Клипперс: Ленард (21), Джордж (18 + 7 подборов), Уэстбрук (15 + 8 подборов), Зубац (13), М-с Моррис (7) – старт; Мэнн (8), Пламли (6 + 12 подборов), Батюм (5), Гордон (5), Ковингтон (2).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (20 + 8 подборов), Гидди (13 + 6 передач), Дорт (7), Джейлин Уильямс (6) – старт; Джо (12), Сарр (4), Уотерс (3), Дженг (3), Уиггинс (2).