НБА: Бостон обыграл Шарлотт, Сакраменто минимально уступил Финиксу

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 13 апреля, состоялись пятнадцать матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 13 апреля

Вашингтон – Чикаго 127:129 (40:33, 22:32, 33:33, 32:31)

Вашингтон: Авдия (24 + 12 подборов + 8 передач), Кисперт (23 + 7 подборов + 6 передач), Вукчевич (19), Болдуин (18 + 12 подборов), Дэвис (15) – старт; Батлер (15 + 10 передач), Оморуйи (7), Гилл (4), Шэмпени (2).

Чикаго: Грин (24 + 7 подборов), Уайт (20), Терри (17 + 8 передач), Крэйг (11 + 15 подборов), Битим (6) – старт; Саного (22 + 20 подборов), Картер (20 + 12 передач), Дрелл (9), Фанк (0).

Филадельфия – Орландо 125:113 (40:27, 28:34, 28:22, 29:30)

Филадельфия: Эмбиид (32 + 13 подборов + 7 передач), Макси (28), Убре (21 + 9 подборов), Харрис (14), Лаури (7) – старт; Хилд (6), Рид (6), Батюм (5), Мелтон (3), Пэйн (3), Даутин (0), Бамба (0), Каунсил (0), Смит (0).

Орландо: Ф. Вагнер (24), Банкеро (22 + 15 подборов + 7 передач), Саггс (20), Картер (4), Г. Харрис (3) – старт; М. Вагнер (17), Энтони (7), Битадзе (5), Айзек (5 + 9 подборов), Фульц (4), Инглс (2 + 6 передач).

Бостон – Шарлотт 131:98 (30:24, 39:19, 25:33, 37:22)

Бостон: Притчард (31 + 11 передач), Хаузер (16), Корнет (16 + 10 подборов), Спрингер (11), Михайлюк (8) – старт; Кета (16), Уолш (8), Питерсон (8), Бриссетт (8 + 11 подборов), Дэвисон (7 + 7 передач), Тиллман (2).

Шарлотт: Мэнн (19 + 8 передач), Миллер (9), Болден (6), Мицич (5), Бриджес (4) – старт; Смит (15), Бертанс (9), Покушевски (8), Макгауэнс (8), Тор (6), Бэйли (5), Блэк (4).

Кливленд – Индиана 129:120 (35:26, 35:33, 27:35, 32:26)

Кливленд: Митчелл (33), Аллен (29 + 13 подборов), Гарлэнд (16), Э. Мобли (12), Струс (7 + 9 передач) – старт; Леверт (16), Ньянг (9), Окоро (7).

Индиана: Халибертон (19 + 12 передач + 5 потерь), Сиакам (19), Тернер (17), Несмит (15), Нембард (10) – старт; Макконнелл (16 + 7 передач), Смит (11), Топпин (10 + 6 передач), Шеппард (3), Макдермотт (0).

Нью-Йорк – Бруклин 111:107 (14:30, 40:33, 30:13, 27:31)

Нью-Йорк: Брансон (30 + 11 передач), Харт (16 + 7 подборов), Ануноби (15), Дивинченцо (14), Симс (2) – старт; Робинсон (15 + 8 подборов), Богданович (9), Беркс (5), Ачиува (5).

Бруклин: Томас (41 + 6 передач), Уотфорд (17 + 13 подборов + 5 потерь), Клауни (9), Клэкстон (9 + 12 подборов), Бриджес (5) – старт; Уокер (15), Уилсон (11 + 7 подборов), Гильярд (0).

Сан-Антонио – Денвер 121:120 (32:31, 18:37, 37:32, 34:20)

Сан-Антонио: Вембаньяма (34 + 12 подборов + 7 потерь), Мамукелашвили (21 + 12 подборов), Джонс (14 + 10 передач), Шэмпени (14), Уэсли (2) – старт; Коллинз (15), Грэм (11), Сиссоко (8), Дьюк (2).

Денвер: Дж. Мюррэй (35), Йокич (22 + 7 подборов + 12 передач), Портер (14), Гордон (13), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; К. Браун (11), Дж. Холидэй (8), Уотсон (6), Джексон (6), Ннаджи (0).

Мемфис – Лейкерс 120:123 (26:34, 38:34, 33:30, 23:25)

Мемфис: Джексон (31), Пиппен (28 + 6 передач), Ларэвиа (28 + 6 передач), Гудвин (23 + 17 подборов), Джемисон (6) – старт; Симпсон (2), Аллен (2), Уайт (0).

Лейкерс: Джеймс (37 + 9 подборов + 8 потерь), Дэвис (36 + 14 подборов), Хатимура (14), Ривз (13), Расселл (4 + 10 передач) – старт; Принс (9), Винсент (5), Динуидди (3), Хэйс (2).

Оклахома-Сити – Милуоки 125:107 (41:34, 28:18, 26:31, 30:24)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (23 + 7 подборов), Холмгрен (22 + 9 подборов), Джейлен Уильямс (17), Дорт (11), Хэйворд (6) – старт; Уиггинс (19), Джейлин Уильямс (10), Уоллес (6), Уотерс (6), К. Уильямс (5), Джо (0), Мускала (0), Сарр (0), Дженг (0).

Милуоки: Б. Лопес (18), Миддлтон (18 + 7 подборов + 6 передач), Бизли (17), Беверли (6 + 7 передач), Портис (4 + 8 подборов) – старт; Галлинари (11), Коннотон (8), Боучэмп (7), Ливингстон (6), Т. Адетокумбо (4), Краудер (3), Роллинз (3), Вашингтон (2), Джексон (0).

Майами – Торонто 125:103 (33:22, 33:28, 26:25, 33:28)

Майами: Йович (22), Адебайо (19), Хирро (17), Батлер (14 + 7 передач), Калеб Мартин (3) – старт; Хакес (20 + 9 передач), Лав (14 + 8 подборов), Хайсмит (9), Райт (7), Уильямс (0), Кэйн (0), Суайдер (0), О. Робинсон (0).

Торонто: Барретт (35 + 11 подборов), Куикли (15), Олиник (8 + 11 подборов + 6 передач), Дик (8), Трент (7) – старт; Б. Браун (14), Агбаджи (7), Темпл (5), Фримен-Либерти (4), Нвора (0), Уильямс (0).

Миннесота – Атланта 109:106 (25:27, 31:20, 24:33, 29:26)

Миннесота: Гобер (25 + 19 подборов + 5 блок-шотов), Эдвардс (14), Конли (13 + 10 передач), Таунс (11 + 8 передач), Макдэниэлс (11) – старт; Рид (19), Александер-Уокер (12), Маклафлин (4), Андерсон (0), Моррис (0).

Атланта: Янг (19 + 7 передач), Богданович (17), Хантер (15), Капела (13 + 11 подборов), Мюррэй (12) – старт; Фернанду (14), Бафкин (6), Крейчи (5), Гриффин (3), Гуйе (2), Мэтьюз (0).

Даллас – Детройт 89:107 (21:27, 25:26, 22:27, 21:27)

Даллас: Вашингтон (9), Хардуэй (8), Гэффорд (6), Д. Джонс (3), Экзам (0) – старт; Харди (25 + 7 подборов), Проспер (16), Клебер (6), Уильямс (4), Грин (4), Пауэлл (4 + 10 подборов), М-ф Моррис (2), Лоусон (2), Фадж (0).

Детройт: Сассер (24), Мету (18 + 8 подборов), Уайзмен (10 + 10 подборов), Айви (7), Браун (6) – старт; Фурнье (13), Роден (11), Флинн (10), Гибсон (8).

Портленд – Хьюстон 107:116 (24:23, 16:31, 35:30, 32:32)

Портленд: Хендерсон (30 + 7 передач), Мюррэй (10 + 7 подборов), Уокер (9), Эйтон (6), Рупер (4) – старт; Бэнтон (28 + 10 подборов), Рит (10), Браун (8 + 9 подборов), Минайя (2).

Хьюстон: Грин (26 + 9 подборов), Лэндейл (20), Томпсон (17 + 15 подборов + 6 передач), Брукс (9), Смит (8) – старт; А. Холидэй (18), Уитмор (11), Грин (7), Буллок (0).

Голден Стэйт – Новый Орлеан 109:114 (26:17, 22:45, 27:26, 34:26)

Голден Стэйт: Карри (33 + 7 потерь), Томпсон (19), Уиггинс (18), Джексон-Дэвис (10 + 11 подборов), Др. Грин (0 + 12 подборов + 11 передач) – старт; Пол (9 + 6 передач), Муди (9), Луни (6), Подземски (5 + 7 подборов).

Новый Орлеан: Макколлум (28), Уильямсон (26 + 6 перехватов), Мерфи (24 + 8 подборов), Джонс (13), Валанчюнас (10) – старт; Дэниэлс (6 + 8 подборов + 7 передач), Альварадо (4), Робинсон-Эрл (3).

Сакраменто – Финикс 107:108 (27:22, 27:23, 31:33, 22:30)

Сакраменто: Сабонис (25 + 13 подборов + 9 передач), Фокс (23 + 7 передач), Мюррэй (23 + 8 подборов), Эллис (17), Барнс (12) – старт; Лайлс (3), Лень (2), Митчелл (2).

Финикс: Дюрэнт (28), Букер (21), Бил (20 + 9 подборов), Нуркич (10 + 10 подборов), О'Нил (6) – старт; Аллен (19), Юбэнкс (2 + 7 подборов), Гордон (2).

Клипперс – Юта 109:110 (38:27, 22:34, 25:25, 24:24)

Клипперс: Зубац (10), Джордж (10), Мэнн (5), Харден (4), Такер (0) – старт; Хайлэнд (20 + 6 передач), Коффи (16), Тайс (14 + 7 подборов), Бостон (10), Браун (7), Пауэлл (4), Уэстбрук (4), Пламли (3), Мун (2).

Юта: Джордж (14 + 5 потерь), Джузэнг (12), Шаманич (11), Хендрикс (7), Юртсевен (4 + 10 подборов) – старт; Лофтон (27 + 9 подборов + 8 передач), Бэйзли (12), Хортон-Такер (12), Сенсабо (9), Престон (2).

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