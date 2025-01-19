НБА: Финикс вырвал победу у Детройта, Кливленд одолел Миннесоту
В ночь на воскресенье, 19 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 18 января
Детройт – Финикс 121:125 (29:30, 31:31, 35:37, 26:27)
Детройт: Харрис (21), Каннингем (20 + 11 передач), Дюрен (15 + 10 подборов), Хардуэй (12), Томпсон (6) – старт; Бизли (14), Сассер (11), Холланд (9), Рид (6), Фонтеккьо (4), Стюарт (3).
Финикс: Дюрэнт (36 + 7 подборов), Букер (35), Данн (12 + 8 подборов), Джонс (4 + 10 передач), Пламли (4) – старт; Ричардс (21 + 11 подборов), Аллен (7), О'Нил (5), Игодаро (1), Моррис (0).
Бостон – Атланта 115:119 OT (33:21, 15:31, 30:21, 26:31, 11:15)
Бостон: Браун (24 + 11 подборов + 8 передач), Тейтум (23 + 8 подборов + 7 передач), Уайт (21 + 8 подборов), Корнет (17 + 7 подборов), Холидэй (8) – старт; Притчард (20), Кета (2), Хаузер (0).
Атланта: Янг (28 + 11 передач + 5 потерь), Дэниэлс (23 + 5 потерь), Джонсон (14 + 13 подборов), Крейчи (7), Капела (3 + 9 подборов) – старт; Оконгву (19 + 13 подборов + 4 блок-шота), Хантер (16), Богданович (7), Мэтьюз (2).
Индиана – Филадельфия 115:102 (28:23, 33:36, 28:21, 26:22)
Индиана: Сиакам (21 + 8 подборов), Тернер (18 + 11 подборов), Халибертон (9 + 9 передач + 5 потерь), Матурин (8 + 7 подборов + 5 потерь), Нембхард (7) – старт; Несмит (12), Шеппард (12), Брайант (12), Макконнелл (10), Топпин (4), Уокер (2), Ферфи (0), Деннис (0).
Филадельфия: Макси (28), Каунсил (18 + 9 подборов), Убре (18 + 8 подборов), Драммонд (8), Гордон (4) – старт; Бона (12), Даутин (6 + 6 передач), Эдвардс (4), Нэнс (4).
Голден Стэйт – Вашингтон 122:114 (25:29, 28:31, 36:27, 33:27)
Голден Стэйт: Уиггинс (31 + 11 подборов), Карри (26 + 6 передач), Шредер (20), Джексон-Дэвис (6 + 15 подборов), Др. Грин (0) – старт; Муди (13), Пэйтон II (10), Луни (10 + 13 подборов), Хилд (6), Сантос (0), Уотерс (0).
Вашингтон: Пул (38), Кузма (22), Кэррингтон (17), Сарр (11 + 9 подборов), Кулибали (4 + 7 передач) – старт; Кисперт (10), Джордж (7), Валанчюнас (5 + 9 подборов).
Миннесота – Кливленд 117:124 (32:29, 28:31, 19:29, 38:35)
Миннесота: Эдвардс (28), Рэндл (20 + 14 подборов + 9 передач), Гобер (17 + 12 подборов), Макдэниэлс (13), Конли (9) – старт; Рид (16), Диллингэм (12), Александер-Уокер (2), Инглс (0).
Кливленд: Митчелл (36 + 8 подборов + 7 передач), Гарлэнд (29 + 6 передач), Аллен (14), Уэйд (8), Леверт (2) – старт; Ньянг (15 + 10 подборов), Джером (15), Струс (5), Меррилл (0).
Портленд – Хьюстон 103:125 (23:25, 27:26, 24:36, 29:38)
Портленд: Камара (17), Саймонс (13), Шарп (13 + 8 подборов), Грант (7), Р. Уильямс (4) – старт; Хендерсон (21 + 11 передач), Уокер (10), Бэнтон (7), Мюррэй (7), Макгауэнс (4), Минайя (0), Рит (0), Рупер (0).
Хьюстон: Грин (26), Шенгюн (23 + 15 подборов + 6 передач), Брукс (22), Ванвлит (9), Тэйт (0) – старт; Исон (18 + 8 подборов), Уитмор (12 + 10 подборов), А. Холидэй (10), Шеппард (3), Адамс (2 + 9 подборов), Уильямс (0).
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