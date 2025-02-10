НБА: Милуоки победил Филадельфию, Хьюстон разобрался с Торонто
В воскресенье, 9 февраля, вечером прошел очередной игровой день регулярного первенства НБА, в рамках которого сыграли три матча.
Результаты матчей НБА за 9 февраля
Детройт – Шарлотт – 112:102 (39:15, 27:31, 24:27, 22:29)
Детройт: Харрис (20), Каннингем (19 + 10 подборов + 12 передач + 5 потерь), Дюрен (16 + 12 подборов + 6 передач), Томпсон (16+8 подборов), Хардуэй (8) - старт; Бизли (17), Холланд (9), Шредер (5), Стюарт (2), Фонтеккьо (0).
Шарлотт: Бриджес (30 + 9 подборов), Сет Карри (26), Симпсон (10 + 6 передач), Диабати (5), Джефрис (0) - старт; Вонг (17), Салон (8 + 7 подборов), Гибсон (6), Пэйтон (0).
Милуоки - Филадельфия - 135:127 (40:39, 25:24, 38:28, 32:36)
Милуоки: Лиллард (43 + 8 подборов + 8 передач), Б. Лопес (15 + 8 подборов), Кузма (13 + 8 подборов), Принс (10), Джексон (0) - старт; Трент (23), Портис (18 + 12 подборов), Грин (11), Роллинз (2).
Филадельфия: Макси (39), Эмбиид (27 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джордж (12 + 6 передач), Убре (10), Эдвардс (4) – старт; Ябуселе (18), Граймс (10+7 подборов), Батлер (7), Лаури (0), Каунсил (0), Гордон (0).
Хьюстон - Торонто - 94:87 (18:22, 19:20, 21:21, 36:24)
Хьюстон: Брукс (19+7 подборов), Грин (18+9 подборов), Томпсон (8 + 10 подборов + 6 перехватов), А. Холидей (6), Шенгюн (0) - старт; Грин (14), Лэндейл (11+10 подборов), Уитмор (11+7 подборов), Тейт (5), Шеппард (2).
Торонто: Куикли (20 + 8 подборов), Барнс (15 + 10 подборов + 7 передач), Агбаджи (11), Мобо (10+4 блок-шота), Дик (0) - старт; Шед (14), Уолтер (10), Буше (4 + 7 подборов), О. Робинсон (3 + 9 подборов), Беттл (0).
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