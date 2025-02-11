НБА: Юта без Михайлюка проиграла Лейкерс с Дончичем, победы Атланты и Сакраменто
В ночь на вторник, 11 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.
Украинец из Юты Святослав Михайлюк пропустил поединок против Лейкерс (113:132).
Результаты матчей НБА за 10 февраля
Вашингтон – Сан-Антонио 121:131 (30:40, 33:26, 33:34, 25:31)
Вашингтон: Холмс (17), Пул (16), Джордж (11 + 7 подборов), Кэррингтон (10), Кулибали (10) – старт; Вукчевич (18), Шэмпени (14), Кисперт (14), Брогдон (11).
Сан-Антонио: Вембаньяма (31 + 15 подборов), Фокс (30 + 6 передач), Барнс (12), Пол (8 + 9 передач), Васселл (7) – старт; Касл (16), Сохан (14), Шэмпени (6), К. Джонсон (4), Мамукелашвили (3).
Кливленд – Миннесота 128:107 (30:12, 36:32, 38:34, 24:29)
Кливленд: Э. Мобли (28 + 10 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Митчелл (23 + 8 передач), Гарлэнд (17), Аллен (14 + 13 подборов), Хантер (12) – старт; Джером (15), Меррилл (9), Тайсон (5), Бэйтс (3), Портер (2), Траверс (0), Томпсон (0).
Миннесота: Эдвардс (44 + 7 потерь), Гобер (12 + 8 подборов), Рид (10), Макдэниэлс (10), Александер-Уокер (6) – старт; Диллингэм (13), Кларк (4), Миллер (4), Майнотт (2), Шэннон (2), Инглс (0), Гарза (0), Ньютон (0).
Орландо – Атланта 106:112 (22:25, 35:25, 25:33, 24:29)
Орландо: Ф. Вагнер (37 + 7 подборов), Банкеро (31), Энтони (7), Колдуэлл-Поуп (6), Битадзе (0 + 4 блок-шота) – старт; да Силва (9), Айзек (6), Блэк (6), Картер (4), Г. Харрис (0).
Атланта: Янг (19 + 8 передач + 9 потерь), Рисаше (11), Дэниэлс (10), Гуйе (9), Оконгву (9 + 7 подборов) – старт; Леверт (18 + 8 подборов), Мэнн (12), Крейчи (8), Ньянг (8), Нэнс (8).
Бруклин – Шарлотт 97:89 (34:30, 27:19, 24:16, 12:24)
Бруклин: Клэкстон (16), К. Джонсон (14), Расселл (11), З. Уильямс (11), Джонсон (5) – старт; Шарп (14 + 9 подборов), Уотфорд (13), Эвбуомван (7), Мартин (4), Уилсон (2), Бикман (0).
Шарлотт: Диабате (21 + 10 подборов), Смит (13), Бриджес (7 + 7 подборов), Болл (5), Грин (5) – старт; Салон (16), Симпсон (9 + 9 подборов), Джеффрис (7), Сет Карри (4), Гибсон (2).
Майами – Бостон 85:103 (24:18, 19:34, 22:36, 20:15)
Майами: Адебайо (22 + 12 подборов), Беркс (13 + 7 подборов), Уиггинс (11), Уэйр (8 + 7 подборов), Митчелл (4) – старт; Йович (10 + 8 подборов), Розир (9), Д. Робинсон (5), Ларссон (3), Андерсон (0).
Бостон: Тейтум (33 + 8 подборов), Порзингис (17 + 9 подборов), Хорфорд (16 + 10 подборов), Хаузер (15), Уайт (13 + 7 передач) – старт; Притчард (5 + 10 подборов + 8 передач), Кета (4), Шайерман (0), Корнет (0).
Милуоки – Голден Стэйт 111:125 (27:29, 24:29, 32:31, 28:36)
Милуоки: Лиллард (38 + 7 передач + 10 потерь), Кузма (21), Принс (19 + 8 подборов), Б. Лопес (6), Джексон (4) – старт; Портис (7 + 7 подборов), Трент (7), Грин (5), Портер (2), Роллинз (2), Коннотон (0).
Голден Стэйт: Карри (38), Батлер (20 + 9 подборов + 6 передач), Хилд (16 + 7 подборов), Муди (13), Др. Грин (6 + 5 перехватов) – старт; Пост (13), Подземски (9 + 9 подборов), Пэйтон II (4), Луни (4), Роу (2), Сантос (0), Спенсер (0), Джексон-Дэвис (0).
Оклахома-Сити – Новый Орлеан 137:101 (33:20, 39:30, 30:28, 35:23)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (16), Холмгрен (12 + 5 блок-шотов), Дорт (6), Хартенштайн (6 + 13 подборов) – старт; Уиггинс (24), Карузо (12), К. Уильямс (11), Джонс (8), Флэглер (5), Дюкас (3), Карлсон (3), Джейлин Уильямс (0 + 10 подборов).
Новый Орлеан: Мерфи (23 + 7 подборов), Уильямсон (17 + 5 потерь), Мисси (11 + 8 подборов), Альварадо (9), Маткович (8 + 9 подборов) – старт; Хоукинс (12), Робинсон-Эрл (8), Грин (5), Ривс (4), Брукс (4), Кэйн (0).
Даллас – Сакраменто 128:129 OT (35:27, 26:34, 32:26, 23:29, 12:13)
Даллас: Ирвинг (30 + 9 подборов + 7 передач), Томпсон (19), Эдвардс (6), Экзам (5 + 6 передач), Гэффорд (4) – старт; Динуидди (20), Проспер (16), Кристи (15), Маршалл (9), Харди (4), Келли (0).
Сакраменто: Дерозан (42 + 7 подборов), Монк (17 + 8 передач), Лавин (17 + 5 потерь), Сабонис (16 + 15 подборов + 8 передач), Мюррэй (11) – старт; Валанчюнас (13 + 8 подборов), Эллис (8), Лайлс (3), Ларэвиа (2).
Денвер – Портленд 146:117 (38:27, 32:28, 42:37, 34:25)
Денвер: Йокич (40 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), К. Браун (26), Стротер (18), Дж. Мюррэй (17 + 8 передач), Гордон (9 + 7 передач) – старт; Пикетт (14 + 9 передач), Ннаджи (11), Джордан (5), Александер (4), Холл (2), Джонс (0), Тайсон (0).
Портленд: Саймонс (17), Авдия (16 + 8 передач), Эйтон (10), Хендерсон (6), Камара (6) – старт; Бэнтон (22 + 6 передач), Клинган (21 + 7 подборов), Шарп (11), Уокер (5), Рит (3), Рупер (0).
Лейкерс – Юта 132:113 (37:25, 35:22, 28:28, 32:38)
Лейкерс: Джеймс (24 + 7 подборов + 8 передач + 7 потерь), Ривз (22 + 9 подборов), Хатимура (21), Дончич (14), Хэйс (12) – старт; Гудвин (17 + 8 подборов), Винсент (11), Финни-Смит (4), М-ф Моррис (3), Джемисон (2), Милтон (2), Вандербилт (0).
Юта: Коллинз (17 + 11 подборов + 5 потерь), Маркканен (17), Кларксон (16), Коллиер (13 + 10 передач), Кесслер (13 + 12 подборов) – старт; Джузэнг (14), Джордж (11 + 8 передач + 5 потерь), Филиповски (9), Поттер (2), Сенсабо (1), Харклесс (0).
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