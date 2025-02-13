НБА: Даллас одолел Голден Стэйт, Бостон победил Сан-Антонио
В ночь на четверг, 13 февраля, прошел очередной игровой день регулярного первенства НБА, в рамках которого сыграли 15 матчей.
Украинец Алексей Лень дебютировал в составе Лейкерс, но не спас калифорнийцев от неожиданного поражения Юте (119:131). Центровой набрал 4 очка, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи. Его соотечественник Святослав Михайлюк в составе "джазменов" на паркет не вышел.
Результаты матчей НБА за 12 февраля
Бостон - Сан-Антонио - 116:103 (37:19, 29:28, 27:34, 23:22)
Бостон: Тейтум (32 + 14 подборов + 7 передач), Порзингис (29 + 5 потерь), Уайт (19 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Хаузер (12 + 7 подборов), Хорфорд (6 + 10 подборов) - старт; Притчард (10+7 подборов), Крэйг (6), Корнет (2).
Сан-Антонио: Фокс (23), Вембаньяма (17 + 13 подборов), Барнс (14 + 7 подборов), Васелл (8), Пол (5 + 8 передач) - старт; Касл (20), Шемпени (7), К. Джонсон (5), Сохан (4).
Вашингтон - Индиана - 130:134 OT (27:25, 33:22, 37:37, 23:36, 10:14)
Вашингтон: Пул (42), Кэррингтон (18 + 8 подборов), Джордж (14 + 9 подборов), Сарр (9), Кулибали (3 + 8 передач) - старт; Кисперт (21), Брогдон (12 + 6 передач), Холмс (5 + 7 подборов), Вукчевич (3), Джонсон (3).
Индиана: Халибертон (20 + 7 передач), Сиакам (15), Нембхард (9), Брайант (9 + 11 подборов), Несмит (8) - старт; Топпин (31 + 10 подборов), Матурин (28), Макконнелл (10 + 9 передач), Шеппард (4).
Орландо - Шарлотт - 102:86 (28:20, 16:26, 33:19, 25:21)
Орландо: Банкеро (24 + 8 подборов + 6 передач), Ф. Вагнер (16 + 7 подборов), Энтони (13), Колдуэлл-Поуп (2), Битадзе (1 + 7 подборов + 4 блок-шота) - старт; Блэк (18), Картер (11 + 11 подборов), Ховард (6), Хьюстон (6), Джозеф (3), Куин (2).
Шарлотт: Бриджес (19 + 8 подборов), Грин (16), Нуркич (9 + 8 подборов), Пэйтон (4 + 7 передач), Смит (2) - старт; Боуг (16), Гибсон (10 + 12 подборов), Вонг (7), Салон (3).
Бруклин - Филадельфия - 100:96 (29:27, 24:22, 23:17, 24:30)
Бруклин: Расселл (22), К. Джонсон (16), Клекстон (13 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Джонсон (6), З. Уильямс (6) - старт; Уотфорд (18), Шарп (8 + 9 подборов), Уилсон (6), Мартин (3), Эвбуомван (2).
Филадельфия: Граймс (30 + 9 подборов), Убре (30), Батлер (8 + 9 передач), Ябуселе (5), Джордж (2) - старт; Эдвардс (13), Драммонд (4 + 8 подборов), Бона (2), Даутин (2).
Нью-Йорк - Атланта - 149:148 OT (38:29, 30:31, 36:41, 33:36, 12:11)
Нью-Йорк: Таунс (44 + 10 подборов + 7 потерь), Брансон (36 + 8 передач), Ачиува (26 + 8 подборов), Харт (18 + 10 подборов + 6 передач), Бриджес (11) - старт; Пейн (10), Шамет (4).
Атланта: Янг (38 + 19 передач + 8 потерь), Дэниелс (23), Оконгву (21 + 14 подборов), Рисаше (16), Гуе (2) - старт; Ньянг (21), Леверт (20 + 10 подборов + 7 передач), Барлоу (6), Мэнн (1).
Торонто - Кливленд - 108:131 (17:41, 26:27, 35:32, 30:31)
Торонто: Барретт (27), Барнс (16 + 11 подборов + 7 передач), Куикли (15), Мобо (8), Дик (2) - старт; Агбаджи (15), Беттл (11), Уолтер (6), О. Робинсон (6), Шед (2).
Кливленд: Митчелл (21), Гарленд (15 + 8 передач), Струс (14 + 6 передач), Аллен (13 + 10 подборов), Э. Мобли (12 + 15 подборов) - старт; Хантер (18), Мэррилл (16), Тайсон (8), Портер (7), Томпсон (4), Бейтс (3).
Миннесота - Милуоки - 101:103 (24:36, 26:15, 19:19, 32:33)
Миннесота: Эдвардс (28 + 7 подборов), Род (22 + 13 подборов), Гобер (20 + 14 подборов), Макдэниэлс (10 + 8 подборов), Александер-Уокер (5) - старт; Шеннон (11+6 передач), Инглс (3), Диллингем (2), Кларк (0).
Милуоки: Кузма (19 + 13 подборов), Б. Лопес (11 + 7 подборов), Принс (11), Джексон (9), Роллинз (4) - старт; Трент (21), Портер (11 + 8 подборов), Грин (9), Портис (8).
Новый Орлеан - Сакраменто - 111:119 (26:34, 37:31, 23:27, 25:27)
Новый Орлеан: Уильямсон (33 + 9 подборов + 7 передач), Мерфи (19), Альварадо (18 + 9 передач), Макколлум (14), Мисси (8 + 9 подборов) - старт; Ривз (8), Хоукинс (5), Б. Браун (4), Грин (2).
Сакраменто: Дерозан (24 + 6 передач), Лавин (23 + 7 передач), Монк (17), Сабонис (16 + 15 подборов), Мюррей (6 + 7 подборов) - старт; Эллис (27), Валанчунас (5), Лайлс (1).
Оклахома - Майами - 115:101 (23:35, 29:28, 31:30, 32:8)
Оклахома: Гилджес-Александер (32 + 9 передач), Джейлен Уильямс (18), Дорт (17), Уиггинс (11), Хартенштайн (8+8 подборов) - старт; К. Уильямс (14), Джо (10), Джейлин Уильямс (3), Карузо (2).
Майами: Адебайо (27 + 15 подборов), Хирро (14 + 6 передач), Митчелл (14), Уиггинс (13), Уэйр (7) - старт; Беркс (11 + 9 подборов), Йович (11), Ларссон (3), Хайсмит (1).
Чикаго - Детройт - 110:128 (32:32, 27:34, 23:30, 28:32)
Чикаго: Досунму (23 + 6 передач), Вучевич (21 + 13 подборов), Гидди (17), Бузелис (11), Уайт (7) - старт; Джонс (15), Смит (11), Уильямс (3), Хертер (2), Филлипс (0).
Детройт: Каннингем (29 + 7 передач + 5 потерь), Харрис (19), Томпсон (19 + 7 передач), Дюрен (16 + 14 подборов), Хардеуэй (5) - старт; Бизли (14), Стюарт (12), Шредер (8), Фонтеккьо (6).
Хьюстон - Финикс - 119:111 (32:34, 19:23, 33:35, 35:19)
Хьюстон: Исон (25 + 9 подборов), Грин (22), Томпсон (18 + 10 подборов + 11 передач), Брукс (18), Шенгун (17 + 13 подборов) - старт; Тейт (5), Шеппард (5), Адамс (5), Уитмор (4).
Финикс: Дюрент (37 + 9 передач + 7 потерь), Болл (15), О'Нил (14), Ричардс (11 + 13 подборов), Джонс (10 + 6 передач + 6 потерь) - старт; Вашингтон (11), Гиллеспи (9), Пламли (4).
Денвер - Портленд - 132:121 (40:27, 35:29, 32:35, 25:30)
Денвер: Дж. Мюррей (55), Йокич (26 + 15 подборов + 10 передач), К. Браун (21 + 10 подборов + 6 передач), Ннаджи (16 + 4 блок-шота), Стротер (11) - старт; Пикет (3).
Портленд: Саймонс (26 + 6 передач), Клинган (17 + 20 подборов), Авдия (14), Камара (13), Мюррей (6) - старт; Уокер (17 + 7 подборов), Бентон (14), Шарп (14 + 7 передач).
Юта - Лейкерс - 131:119 (33:30, 31:26, 40:30, 27:33)
Юта: Маркканен (32), Кларксон (21 + 9 подборов + 7 передач), Коллинз (17 + 8 подборов), Кесслер (16 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Коллиер (10 + 7 подборов + 9 передач) - старт; Джордж (20 + 7 подборов + 10 передач), Уильямс (7), Джузенг (3), Филипповски (3), Сенсабо (2).
Лейкерс: Хачимура (19), Джеймс (18 + 7 передач), Дончич (16 + 5 потерь), Ривз (15 + 11 передач), Хейс (4) - старт; Кнехт (10), Джеймс-младший (9), Милтон (9), М-ф Моррис (5), Лень (4 + 7 подборов), Колоко (4), Вандербилт (3), Гудвин (3).
Даллас - Голден Стэйт - 111:107 (32:31, 25:25, 26:22, 28:29)
Даллас: Ирвинг (42 +7 подборов), Кристи (17), Томпсон (17 + 7 подборов), Проспер (6 + 6 передач), Эдвардс (4 + 6 передач) - старт; Уильямс (12), Маршалл (10+8 подборов), Динуидди (3).
Голден Стэйт: Карри (25 + 8 передач), Батлер (21 + 9 подборов + 7 передач), Др. Грин (13), Пост (5), Хилд (3) - старт; Пейтон II (14), Муди (14), Подземски (8), Луни (4 + 8 подборов), Сантос (0 + 7 подборов).
Клипперс - Мемфис - 128:114 (28:39, 38:24, 36:21, 26:30)
Клипперс: Леонард (25), Харден (18 + 8 подборов + 10 передач + 5 потерь), Пауэлл (18), Данн (14 + 5 перехватов), Зубац (12 + 13 подборов) - старт; Коффи (15), Д. Джонс (9), Богданович (7), Кристи (5), Батюм (3), Джонс (2).
Мемфис: Бэйн (23 + 5 потерь), Уэллс (18), Джарен Джексон (13+5 потерь), Кеннард (12), Иди (4) - старт; Джексон (15 + 8 подборов), Альдама (14 + 6 передач), Пиппен (8), Кларк (4), Кончар (3).
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