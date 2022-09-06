Наставник сборной Италии по баскетболу: Украинцы могут гордиться своей сборной по баскетболу

В матче третьего тура группового этапа Евробаскета-20222 сборная Украины победила Италию и вышла в плей-офф турнира.

Наставник наших соперников Джанмарко Поцекко подвел черту под итогами матча.

"Мы играли без энергии, немного устали. В игре против Греции мы израсходовали много сил, особенно ментально.

Так что было не так просто уже через два дня играть такую ​​морально тяжелую игру. Физически они нас просто убили.

Но это европейский баскетбол, Евробаскет, вы играете каждый день, поэтому это всегда непросто. Завтра нам нужно перезагрузиться и играть в другой баскетбол.

Также должен сказать, что Украина играла просто замечательно. Они играли действительно невероятно. В первой половине они попали 50% трехочковых.

Наверное, им было гораздо легче, потому что они выиграли две игры и вышли на матч без серьезного давления. Но в любом случае, поздравляю их.

Они играют под большим давлением, чем кто-либо другой в мире, по совсем другим причинам. Поздравляю Багатскиса и всех игроков. Вся их страна должна гордиться этой баскетбольной командой", – сказал Поццекко.