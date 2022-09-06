Наставник сборной Италии по баскетболу: Украинцы могут гордиться своей сборной по баскетболу
В матче третьего тура группового этапа Евробаскета-20222 сборная Украины победила Италию и вышла в плей-офф турнира.
Наставник наших соперников Джанмарко Поцекко подвел черту под итогами матча.
"Мы играли без энергии, немного устали. В игре против Греции мы израсходовали много сил, особенно ментально.
Так что было не так просто уже через два дня играть такую морально тяжелую игру. Физически они нас просто убили.
Но это европейский баскетбол, Евробаскет, вы играете каждый день, поэтому это всегда непросто. Завтра нам нужно перезагрузиться и играть в другой баскетбол.
Также должен сказать, что Украина играла просто замечательно. Они играли действительно невероятно. В первой половине они попали 50% трехочковых.
Наверное, им было гораздо легче, потому что они выиграли две игры и вышли на матч без серьезного давления. Но в любом случае, поздравляю их.
Они играют под большим давлением, чем кто-либо другой в мире, по совсем другим причинам. Поздравляю Багатскиса и всех игроков. Вся их страна должна гордиться этой баскетбольной командой", – сказал Поццекко.