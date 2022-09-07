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Баскетбол

Брат "Бо Круза" добыл для Испании победу над Турцией и первое место группы на Евробаскете

Испания в последнем матче обыграла турецкую сборную.
Сегодня, 16:36
FIBA
FIBA
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В рамках пятого тура чемпионата Европы по баскетболу на паркете в Тбилиси сборная Турции встретилась со сборной Испании.

Поединок был очень равным и не очень результативным, команды на двоих лишь раз преодолели отметку в 20 очков за четверть (Испания во второй 10-минутке набрала 21 очко).

Победу в итоге одержали испанцы, а самым результативным игроком команды стал Вилли Эрнангомес, который набрал 15 очков, в том числе и два решающих штрафных броска за 17 секунд до конца, которые установили разницу в счете на трех баллах.

Турции не помогла отличная игра их лидеров из НБА, поскольку поддержки они практически не получили.

Турция - Испания 69:72

Турция: Осман (20), Коркмаз (16), Шенгюн (14+12 подборов)
Испания: Вилли Эрнангомес (15+7 подборов), Браун (11+7 асистов)

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