Британский боксер-чемпион получил шесть лет тюрьмы после того, как скрывался по всему миру

Бывший боксер средневес Леннокс Кларк (20-2-1, 8 КО) получил приговор и был приговорен к 6 годам и 4 месяцам заключения за торговлю наркотиками. Об этом сообщает Sunday World.

33-летний эксбоксер имел определенные успехи в этом виде спорта, в свое время он становился чемпионом по версии IBO Continental в среднем весе, а также неоднократно выигрывал "британские" чемпионские пояса.

Еще до своего дебюта у профессионалов у Кларка были проблемы с законом из-за распространения наркотиков. В 2023 году он снова стал фигурантом дела.

Британская полиция следила за торговцем наркотиками Беном Гоффом и заметила, что он за короткий промежуток времени 12 раз встречался с Кларком. Во время одного из таких визитов полиция задержала Гоффа, а Кларк скрылся. Он скрывался сначала в отелях, а позже уехал в Ирландию, откуда отправился в Мексику, а затем в Таиланд.

И все же решил вернуться в Великобританию, где его и задержали, а позже избрали меру наказания.

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