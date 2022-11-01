Беринчик проведет свой бой в андеркарте поединка Фьюри

Обладатель титура WBO International в легком весе Денис Беринчик сообщил, что его поединок против француза Ивана Менди переносится на другую дату.

Украинец заявил, что они будут боксировать 3 декабря за титул EBU European в андеркарде поединка чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры.

"Мой поединок против Ивана Менди состоится 3 декабря в андеркарде встречи Фьюри и Чисоры в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Подготовка продолжается", - написал Беринчик на своей странице в Instagram.

Заметим, что ранее поединок Беринчика был назначен на конец ноября.