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Беринчик проведет свой бой в андеркарте поединка Фьюри

Украинский боксер выступит в Англии.
Сегодня, 09:22
Денис Беринчик
Денис Беринчик
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Обладатель титура WBO International в легком весе Денис Беринчик сообщил, что его поединок против француза Ивана Менди переносится на другую дату.

Украинец заявил, что они будут боксировать 3 декабря за титул EBU European в андеркарде поединка чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры.

"Мой поединок против Ивана Менди состоится 3 декабря в андеркарде встречи Фьюри и Чисоры в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Подготовка продолжается", - написал Беринчик на своей странице в Instagram.

Заметим, что ранее поединок Беринчика был назначен на конец ноября.

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