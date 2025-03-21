ФИФА исключила одного из участников клубного ЧМ

ФИФА объявила, что мексиканский Леон был исключен с клубного ЧМ.

Команда, в которой выступает Хамес Родригес, имеет того же владельца, что и другой участник турнира - Пачука. А подобное запрещено правилами.

В отношении обоих клубов было открыто дисциплинарное дело, которое было рассмотрено апелляционным комитетом ФИФА.

"После оценки всех имеющихся доказательств апелляционный комитет ФИФА постановил, что Пачука и Леон не соответствуют критериям, касающимся владения несколькими клубами", — заявили в ФИФА.

По итогам разибрательства Леон был исключен с турнира, вскоре ФИФА должна назвать команду, которая его заменит.

Ранее также сообщалось, что Алонсо может остаться в Байере.

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