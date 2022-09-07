Ноттингем Форест подписал экс-защитника Тоттенхэма
Серж Орье получил необходимое разрешение на работу, он стал 22-ым подписанием "лесников".
Ноттингем Форест оформил очередной трансфер для усиления своего состава.
Как сообщает пресс-служба клуба, ивуарийский защитник Серж Орье получил необходимое разрешение на работу.
We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. ✍️#NFFC | #PL— Nottingham Forest FC (@NFFC) September 7, 2022
Игрок стал 22-ым подписанием "лесников". Ивуариец присоединился к клубу на правах свободного агента.
Детали контракт с футболистом остаются неизвестными.