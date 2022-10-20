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Защитник Шахтера заявил о нежелании выступать за клуб

Витао не намерен возвращаться из аренды.
Сегодня, 17:27
Витао
Витао
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Центрбэк донецкого Шахтера Витао заявил, что не хочет играть за "горняков".

Бразилец поведал, что хочет остаться в Интернасьонале, за который он выступает в аренде.

"Это ни для кого не секрет – я хочу остаться в «Интернасьонале». Многое определил для себя с момента перехода сюда. Очень счастлив здесь, как и моя семья.

Но все зависит не только от меня, это сложно. Хочу продолжать выполнять свою работу. Надеюсь, переговоры пройдут очень гладко. Это не так-то просто.

Если удастся остаться, я буду очень гордиться этой возможностью. Если случится наоборот – пойду с высоко поднятой головой, имея в виду, что оставил все лучше", – рассказал защитник в интервью местным СМИ.

Напомним, Витао стал футболистом Шахтера в 2019 году. С тех пор он провел за украинский клуб 36 матчей, отдав 1 результативный пас.

 

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