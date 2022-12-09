Дешам высказался о своем будущем

Французский специалист отказался давать оценку шансам на то, что он останется в сборной после ЧМ-2022.

Накануне матча четвертьфинала между Францией и Англией наставник "Les Bleux" Дидье Дешам провел пресс-конференцию.

Французский специалист поделился мыслями о своем дальнейшем будущем у руля национальной команды.

Ранее местный президент федерации футбола заявил, что хочет сохранить Дешама в сборной.

"Я благодарен за эти слова, но сейчас не время говорить о своем будущем. Мы хотим попасть только в полуфинал, это сейчас в центре внимания", - цитирует слова Дешама журналист Фабрицио Романо.

Напомним, матч Англия - Франция пройдет завтра, 10 декабря, в 21:00 по киевскому времени.