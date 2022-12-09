iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дешам высказался о своем будущем

Французский специалист отказался давать оценку шансам на то, что он останется в сборной после ЧМ-2022.
Сегодня, 13:04
Дидье Дешам
Дидье Дешам

Накануне матча четвертьфинала между Францией и Англией наставник "Les Bleux" Дидье Дешам провел пресс-конференцию.

Французский специалист поделился мыслями о своем дальнейшем будущем у руля национальной команды.

Ранее местный президент федерации футбола заявил, что хочет сохранить Дешама в сборной.

"Я благодарен за эти слова, но сейчас не время говорить о своем будущем. Мы хотим попасть только в полуфинал, это сейчас в центре внимания", - цитирует слова Дешама журналист Фабрицио Романо.

Напомним, матч Англия - Франция пройдет завтра, 10 декабря, в 21:00 по киевскому времени.


Статьи по теме

Нидерланды - Аргентина: смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Аргентина: смотреть онлайн-трансляцию матча
Свой чемпионат мира: Клопп вместе с лидерами Ливерпуля сыграл в необычную игру Свой чемпионат мира: Клопп вместе с лидерами Ливерпуля сыграл в необычную игру
Кака: За границей Роналдо больше уважают. В Бразилии он просто толстяк, идущий по улице Кака: За границей Роналдо больше уважают. В Бразилии он просто толстяк, идущий по улице
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Джамал Мюррэй и Келдон Джонсон возглавили рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Джамал Мюррэй и Келдон Джонсон возглавили рейтинг
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Джамал Мюррэй и Келдон Джонсон возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Джамал Мюррэй и Келдон Джонсон возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

ЧМ-202213:10
Нидерланды - Аргентина: смотреть онлайн-трансляцию матча
Футбол13:04
Дешам высказался о своем будущем
Европа13:00
Свой чемпионат мира: Клопп вместе с лидерами Ливерпуля сыграл в необычную игру
Европа12:35
Кака: За границей Роналдо больше уважают. В Бразилии он просто толстяк, идущий по улице
НБА12:25
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Джамал Мюррэй и Келдон Джонсон возглавили рейтинг
Футбол12:01
Бавария возобновит переговоры о продлении контракта с основным защитником после ЧМ-2022
ЧМ-202212:00
Хорватия - Бразилия: смотреть онлайн-трансляцию матча
Европа11:26
Звезда сборной Марокко заинтересовала три европейских клуба
Европа11:26
ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира каждые два года
ЧМ-202211:00
Нидерланды - Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира 09.12.2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK