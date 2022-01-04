Англия - Франция: обзор и результат матча ЧМ-2022 1/4 финала ЧМ-2022

В рамках четвертьфинала ЧМ-2022 Англия встретилась с Францией.

Номинальные гости открыли счет благодаря великолепному голу Чуамени из-за штрафной площадки.

После перерыва Харри Кейн восстановил паритет в матче, отличившись с первого 11-метрового в матче.

Затем Оливье Жиру снова вывел "Les Bleux" вперед, отметившись с передачи Антуана Гризманна.

Спустя немногим более 5 минут Кейн получил вторую возможность на реализацию пенальти, но в этот раз пробил сильно выше ворот.

Таким образом, Франция стала первым с 1998 года действующим чемпионом мира, который прошел в полуфинал следующего турнира.

Статистика матча ЧМ-2022 Англия - Франция

Англия - Франция 1:2

Голы: Кейн, 53 (пен), Чуамени, 17, Жиру, 73.

Владение мячем: 56% - 44%

Удары: 14 - 8

Удары в створ: 7 - 5

Атаки: 104 - 99

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз (Грилиш, 90+8), Магуайр, Шоу - Хендерсон (Маунт, 80), Райс, Беллингем - Сака (Стерлинг, 80), Кейн, Фоден (Рашфорд, 85).

Франция: Льорис - Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес - Чуамени, Рабьо - Дембеле (Коман, 80), Гризманн, Мбаппе - Жиру.

Предупреждения: Магуайр - Гризманн, Дембеле, Т. Эрнандес