Англия - Франция: обзор и результат матча ЧМ-2022 1/4 финала ЧМ-2022
В рамках четвертьфинала ЧМ-2022 Англия встретилась с Францией.
Номинальные гости открыли счет благодаря великолепному голу Чуамени из-за штрафной площадки.
После перерыва Харри Кейн восстановил паритет в матче, отличившись с первого 11-метрового в матче.
Затем Оливье Жиру снова вывел "Les Bleux" вперед, отметившись с передачи Антуана Гризманна.
Спустя немногим более 5 минут Кейн получил вторую возможность на реализацию пенальти, но в этот раз пробил сильно выше ворот.
Таким образом, Франция стала первым с 1998 года действующим чемпионом мира, который прошел в полуфинал следующего турнира.
Статистика матча ЧМ-2022 Англия - Франция
Англия - Франция 1:2
Голы: Кейн, 53 (пен), Чуамени, 17, Жиру, 73.
Владение мячем: 56% - 44%
Удары: 14 - 8
Удары в створ: 7 - 5
Атаки: 104 - 99
Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз (Грилиш, 90+8), Магуайр, Шоу - Хендерсон (Маунт, 80), Райс, Беллингем - Сака (Стерлинг, 80), Кейн, Фоден (Рашфорд, 85).
Франция: Льорис - Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес - Чуамени, Рабьо - Дембеле (Коман, 80), Гризманн, Мбаппе - Жиру.
Предупреждения: Магуайр - Гризманн, Дембеле, Т. Эрнандес