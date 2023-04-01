Анчелотти высказался об интересе со стороны сборной Бразилии

Коуч мадридского Реала Карло Анчелотти впервые прокомментировал интерес со стороны Бразилии.

Итальянец подтвердил, что по завершению этого сезона может возглавить латиноамериканскую сборную.

Это правда, в Бразилии хотят, чтобы я тренировал их сборную, и такая перспектива восхищает меня. Каждый может говорить, что хочет, но это реальность.

Я сказал им, что у меня есть контракт с Реалом и я хочу его уважать. Все просто. Никто не знает, что принесет будущее.

Единственное, на чем я сосредоточен, - это хорошо работать для этого клуба. Я буду оставаться здесь до тех пор, пока Реал позволит мне", - сказал Анчелотти.

Напомним, что после ЧМ-2022 "пентакампеоны" уволили Тите. И.О. Главного тренера является Рамон Менезес.