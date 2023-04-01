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Футбол

Анчелотти высказался об интересе со стороны сборной Бразилии

Итальянец подтвердил, что может возглавить "пентакампеонов"
Сегодня, 17:55
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Коуч мадридского Реала Карло Анчелотти впервые прокомментировал интерес со стороны Бразилии.

Итальянец подтвердил, что по завершению этого сезона может возглавить латиноамериканскую сборную.

Это правда, в Бразилии хотят, чтобы я тренировал их сборную, и такая перспектива восхищает меня. Каждый может говорить, что хочет, но это реальность.

Я сказал им, что у меня есть контракт с Реалом и я хочу его уважать. Все просто. Никто не знает, что принесет будущее.

Единственное, на чем я сосредоточен, - это хорошо работать для этого клуба. Я буду оставаться здесь до тех пор, пока Реал позволит мне", - сказал Анчелотти.

Напомним, что после ЧМ-2022 "пентакампеоны" уволили Тите. И.О. Главного тренера является Рамон Менезес.


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