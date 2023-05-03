Призер ЧМ и Евро, Ришарлисон и другие: футболисты, сделавшие каминг-аут

Тема сексуальной ориентации до сих пор остается довольно острой в профессиональном спорте, в частности, в футболе. Несмотря на многочисленные акции в поддержку меньшинств, профессиональные игроки предпочитают скрывать свою ориентацию, боясь критики или даже ненависти со стороны фанатов. Да и история знает примеры, когда открытое признание мешало профессиональной карьере.

Мы на ISPORT.UA решили вспомнить самых известных футболистов-геев в мировом футболе.

Первый открытый футболист-гей

Джастин Фашану был первым футболистом, который признался, что он гомосексуалист, да еще и как, англичанин сделал публичное заявление в газетах!

Источник: Getty Images

Фашану был настоящей звездой, его трансферная стоимость составила 1 млн фунтов, когда он переходил в Ноттингем Форрест, однако каминг-аут стремительно закончил его карьеру. Сам Джастин говорил, что после его признания ни один клуб не хотел предлагать ему нормальный контракт.

Спустя восемь лет футболист попал в скандал с домогательствами к подростку, не смог справиться с буллингом со стороны общества и обвинениями и покончил жизнь самоубийством. В 2012 году брат Джастина заявил, что Фашану не был геем, а лишь хотел привлечь к себе внимание.

Самый известный футболист-гей Томас Хитцльшпергер

Самый, пожалуй, известный открытый гей в футболе - бронзовый призер ЧМ и вице-чемпион Европы в составе сборной Германии Томас Хитцльшпергер. Больше всего запомнился выступлениями за Штутгарт во второй половине нулевых.

Источник: Getty Images

В 2013 году Томас закончил карьеру, а спустя год сделал каминг-аут. По словам экс-футболиста, он долго шел к осознанию самого себя и признанию. В отличие от Фашану, Хитцльшпергер получил поддержку от товарищей по сборной и главного тренера Йоахима Лева.

Футболисты-геи, которые сделали каминг-аут после завершения карьеры

Учитывая огромную нетерпимость к гомосексуалистам в футболе и множество стереотипов, мало кто из спортсменов совершает каминг-аут во время профессиональной карьеры. Однако некоторые все же признаются в своей ориентации годы спустя.

Источник: Getty Images

В 2008 году 53-летний француз Оливье Руйе, игравший с Мишелем Платини в Ницце и проведший более 200 матчей за Нанси, заявил, что он гей. Он также считает, что его ориентация стоила ему места тренера родного клуба в 1994 году.

В 2011 году 28-летний бельгийский футболист Джонатан де Фалько принял решение завершить карьеру. Мужчина публично признался в том, что он гей, завязал со спортом и отправился исполнять свою старую мечту - сниматься в порно для геев.

В 2019 году неожиданно для всех в своей нетрадиционной сексуальной ориентации признался экс-вратарь Коламбус Крю Мэтт Пачифичи. В дебютном сезоне игрок провел лишь пару неофициальных матчей и выбыл из-за травмы головы, а позднее во время обследования у него обнаружили проблемы с сердцем, и о футбольной карьере пришлось забыть.

Томас Битти в 2020 году стал первым британским футболистом после Фашану, сделавшим каминг-аут. Битти - воспитанник Халл Сити, который всю футбольную карьеру провел в США, Канаде и Сингапуре. В 2015 году ему пришлось оставить футбол из-за тяжелой травмы головы.

А в 2022 году экс-хавбек сборной Бразилии Ришарлисон Барбоза (не путать с игроком Тоттенхэма) признался, что всю свою жизнь был бисексуалом. По его словам, на протяжение всей жизни его тянуло то к женщинам, то к мужчинам, и в разное время он встречался с разными полами.

Футболисты-геи, которые признались до завершения профессиональной карьеры

Самым известным здесь будет, наверное, экс-игрок ЛА Гэлакси Робби Роджерс. В 25 лет, разорвав контракт с Лидсом Роджерс шокировал футбольный мир своим каминг-аутом, а также объявил об окончании карьеры. Однако в том же году все же вернулся в большой спорт и провел еще несколько удачных сезонов в составе Гэлакси.

Источник: Getty Images

Маркус Урбан считается первым немецким футболистом, совершившим каминг-аут. Однако игроку, которого приглашали в юношескую сборную Восточной Германии, пришлось повесить бутсы на гвоздь, ведь Урбана буквально затравили, и он понял, что не сможет быть футболистом и открытым геем одновременно.

Аналогичная история произошла и в Норвегии в 2000-м году. Игрок молодежной сборной страны Томас Берлинг внезапно исчез с радаров. Оказалось, что молодой футболист признался в своей ориентации, но не справился с общественным давлением и решил не продолжать профессиональную карьеру.

Дэвид Тесто еще один футболист, разрушивший свою карьеру каминг-аутом. В 2011 году игрок, успевший поиграть за ряд команд США и Канады, сделал каминг-аут. После этого, как говорит сам Дэвид, ни один клуб не захотел заключить с ним контракт. В отличие от Берлинга и Урбана Тесто не сдался и сегодня продолжает активно бороться с гомофобией в спорте.

Источник: Getty Images

В том же 2011 году каминг-аут сделал сын экс-игрока Ливерпуля Гленна Хюсена Антон Хюсен. Парень не сумел добиться успехов отца и играл в скромных шведских клубах, однако после признания стал знаменитостью и стал больше уделять внимания шоу-бизнесу, чем футболу. Гленн Хюсен, кстати, поддержал своего сына.

Открытые геи-футболисты сегодня

В 2018 году американский хавбек Коллин Мартин сделал официальный каминг-аут, а в 2020 году игрок присоединился к клубу Лэндона Донована Сан-Диего Лойал, выступающего во втором американском дивизионе. В конце сезоне Мартин признался тренеру, что получал гомофобные оскорбления от соперников, на что тренер и руководство клуба не стали закрывать глаза, однако ассоциация проигнорировала их жалобы.

По итогам сезона команды пробилась в плей-офф, где играла с Финикс Райзинг, выигрывая 3:1 после первого тайма. В перерыве Мартин вновь признался, что игроки соперника оскорбляют его из-за ориентации. У Лойал было всего пара минут чтобы принять решение. Команды вышла на второй тайм, преклонила колено и... и покинула поле. Вся команда и ее руководство решили, что принципы, заявленные при создании клуба, важнее, чем победа. Коллин Мартин до сих пор выступает за Сан-Диего Лойал.

Также открытый гей есть и в чемпионате Австралии. Джош Кавалло совершил каминг-аут в 2021 году, считается первым игроком-геем в мировых топ-лигах.

Источник: Getty Images

В 2022 году, спустя 32 года после каминг-аута Джастина Фашану, Джейк Дэниелс стал действующим британским игроком, совершившим каминг-аут. 17-летний игрок Блэкпула рассказал о себе матери и сестре, на следующий день отгрузил покер Акрингтону и все-таки решился сделать публичное заявление.

И самый свежий каминг-аут на текущий момент - экс-игрок Сампдории, хавбек чешской Спарты Якуб Янкто удивил футбольный мир, признавшись в своей ориентации в феврале 2023 года. Соответствующим заявлением игрок поделился на своей странице в Инстаграме.

Источник: Getty Images

В современном футболе клубы и ассоциации всячески высказываются в поддержку меньшинств, проводят различные акции и заявляют о своем уважении к принципу равноправия и разнообразия. Однако подавляющее большинство футболистов-геев предпочитают скрывать свою ориентацию, боясь публичного осуждения или краха карьеры. И вряд ли в ближайшее время ситуация изменится.