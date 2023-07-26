Канадская футболистка стала первым трансгендером на ЧМ

Увы, одолеть Нигерию это все равно не помогло.

Небинарная персона впервые приняла участие в матче чемпионата мира, пишет BBC.

Куинн, футболистка сборной Канады, провела на поле все 90 минут в мачте против сборной Нигерии. Ранее 26-летняя футболистка также стала первым трансгендером на Олимпийских играх в Токио.

Куинн (ранее Ребекка Куинн) объявила себя мужчиной в 2020 году, совершив публичный каминг-аут.

C 2019 года она принадлежит клубу Ол Райн, но последние сезоны провела в аренде в шведском Виттшё.

Напомним, что с расписанием и результатами женского чм по футболу вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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