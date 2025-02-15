Роналдо назвал футболистов, вокруг которых должна строиться сборная Бразилии

Экс-футболист Роналдо заявил, что сборную Бразилии нужно строить вокруг Неймара и Винисиуса.

Бразилец считает, что оба игрока должны получать в команде большую свободу, чтобы приносить максимальную пользу.

При этом Роналдо расстроен, что Винисиус показывая в Реале невероятный уровень, не может сделать то же в сборной. Вину за это экс-форвард возложил на главного тренера Доривала Жуниора.

Однако все же именно Неймар должен вести команду за собой, бразильцу лишь нужно вернуть свою лучшую форму.

"Неймар – опора команды. Винисиус тоже является ключевым игроком. У нас есть два великолепных футболиста. Нужно исходить из этого и найти способ, чтобы команда играла на них.

Неймар – это фигура, которая вдохновляет молодежь, на поле он проявляет личность, рискует, пробует, не боится жесткой игры и забивает. Надеюсь, он вернется в хорошей форме, потому что если он будет в порядке, то и сборная найдет правильный путь", - приводит слова Роналдо Marca.

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