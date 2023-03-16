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Наполи - Айнтрахт 3:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 15.03.2023

На ISPORT.ua доступно видеообзор самых ярких событий поединка.
Сегодня, 00:18
Наполи - Айнтрахт / Getty Images
Наполи - Айнтрахт / Getty Images

В среду, 15 марта, в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи на своем поле принимает Айнтрахт.

В концовке первого тайма итальянская команда сумела выйти вперед. Нападающий хозяев Виктор Осимхен головой замкнул подачу, которую выполнил Политано.

На старте второй половины встречи форвард оформил дубль, замкнув прострел Ди Лоренцо. Через несколько минут Наполи довел счет до разгромного - Зелински реализовал пенальти.

Вашему вниманию обзор матча Наполи - Айнтрахт:

Наполи - Айнтрахт 3:0 (первая игра - 2:0)
Голы: Осимхен, 47, 53, Зелинськи, 64 (пен.)


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