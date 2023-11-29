Боруссия разобралась с Миланом и возглавила группу смерти, Ньюкасл упустил победу над ПСЖ

Во вторник, 28 ноября, в рамках группового этапа Лиги чемпионов Милан принимал дома дортмундскую Боруссию.

Уже на пятой минуте "россонери" заработали пенальти, но Жиру не сумел переиграть Кобеля. А через пару минут рефери дал бить пенальти уже гостям, и Ройс не смазал, открыв счет.

Команды немного пободались в центре и неожиданно Чуквуэзе дальним ударом дальний угол вернул на поле ничью, на том первый тайм и завершился.

А во втором тайме Боруссия буквально за 10 минут решила исход матча. На 59-й минуте Байно-Гиттенс завершил крутую комбинацию "шмелей, а на 69-й Меньян отбил в собственные ворота удар Адейеми. Благодаря этой победе Боруссия возглавила группу смерти.

Статистика матча Милан - Боруссия 5-го тура Лиги чемпионов

Милан - Боруссия 1:3

Голы: Чуквуэзе, 37 - Ройс (пенальти), 10, Байно-Гиттенс, 59, Адейеми, 69

Ожидаемые голы (xG): 2,19 - 1,48

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 17 - 11

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 10 - 6

Угловые: 10 - 1

А в паралелльном матче группы F ПСЖ принимал Ньюкасл.

Здесь тоже обе команды агрессивно начали игру, обменявшись несколькими очень опасными моментами. Однако в дуэли вратарей победил Ник Поуп, который отразил все атаки парижан. А вот Доннарумма отбил мяч прямо на ногу Исаку, который вколотил мяч в практически пустые ворота.

До коцна первого тайма парижане продолжали создавать моменты у ворот "сорок", но на перерыв ушли, проигрывая. Во втором же тайме на поле было куда больше борьбы, чем красивого футбола. ПСЖ изо всех сил атаковал, а Ньюкасл сдерживал соперника. Несколько классных моментов растеряли Мбаппе и Барколя, и хозяев спасла лишь случайность. В самой концовке матча игрок Ньюкасла сыграл рукой, и после долгих разбирательств был назначен пенальти. Мбаппе не оставил ни шанса Поупа и спас для своей команды ничью.

Статистика матча ПСЖ - Ньюкасл 5-го тура Лиги чемпионов

ПСЖ - Ньюкасл 1:1

Гол: Мбаппе (пенальти), 90+8 - Исак, 24

Ожидаемые голы (xG): 4,35 - 1,40

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 31 - 5

Удары в створ: 7 - 2

Фолы: 14 - 7

Угловые: 6 - 2

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