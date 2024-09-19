Дикий фейл Гассаниги в обзоре матча ПСЖ - Жирона

В рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле принимал Жирону.

Победитель определился благодаря одному голу, который был забит на последней минуте основного времени.

Нуну Мендеш прошел по левому флангу и с острого угла нанес удар. Голкипер Жироны Гассанига, пытаясь зафиксировать мяч, пропустил между ног.

Отметим, что на счету вратаря четыре сейва, большое количество подборов и выхода на мяч.

Видео гола и обзор матча ПСЖ - Жирона:

ПСЖ - Жирона 1:0

Гол: Мендеш, 90.

ПСЖ: Сафонов - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш - Заир-Эмери, Витинья (Ли Кан Ин, 63), Руис (Невеш, 63) - Дембеле (Беральдо, 90+2), Асенсио (Коло Муани, 39), Барколя (Дуэ, 63).

Жирона: Гассанига - Мартинес, Лопес, Крейчи, Гутьеррес - Мартин (Ромеро, 66), Ромеу, ван де Бек (Данжума, 58) - Цыганков (Франсес, 88), Стуани (Порту, 58), Хиль (Аспирилья, 66).

Предупреждения: Маркиньос - Крейчи, Ромеу, Гассанига.

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