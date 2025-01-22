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Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Сегодня, 20:46
Шахтер - Брест / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - Брест / ФК Шахтер Донецк

В среду, 22 января, Шахтер проведет номинально домашний поединок с Брестом в рамках седьмого тура Лиги чемпионов.

"Горняки" открыли счет на 18 минуте благодаря голу Кевина, который реализовал выход один в один.

В середине тайма Шахтер увеличил преимущество. Судаков реализовал пенальти, пробив паненкой.

Видео гола Кевина:

Видео гола Судакова:

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Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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