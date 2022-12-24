Наставник сборной Мальты поделился ожиданиями от отбора на Евро-2024

Новоиспеченный наставник сборной Мальты Микеле Марколлини высказался о предстоящем отборе на ЧЕ-2024.

По словам специалиста, его первоочередная цель - укрепление команды с помощью семейных ценностей.

"Я очень горд тем, что меня назначили главным тренером сборной Мальты. Я думаю о сложной задаче получения максимума от игроков, значительно повысивших свой уровень в последнее время.

Я обязательно буду опираться на хорошую работу, проделанную до этого моим предшественником, однако намерен внедрить некоторые свои идеи, чтобы, надеюсь, еще улучшить игру.

Моя первая цель – укрепить сборную настоящими ценностями, такими как образование, уважение и самопожертвование. Команда, построенная на них, будет играть лучше и продемонстрирует агрессивность и свободу, необходимые для успеха.

Несмотря на то, что я никогда не был тренером сборной, нужно с чего-то начинать. Однако за годы своей футбольной карьеры я приобрел опыт работы вне поля и на поле, и он поможет мне заработать признание местных болельщиков", - рассказал Марколлини.

Напомним, что в рамках квалификации на континентальное первенство Мальте предстоит встретится со сборной Украины.