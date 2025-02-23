Реал обыграл Жирону Цыганкова и сравнялся с Барселоной

С первых минут команды пытались действовать остро. В частности, Куртуа парировал опасный удар Мартинеса после навеса Ромеу, а Гассанига справился с выстрелом Модрича. В середине тайма голкипер Жироны еще и среагировал на удар Диаса в девятку.

Повел в счете Реал перед перерывом. Настоящий гол-красавец оформил Модрич. Хорват сыграл на подборе после углового и роскошным выстрелом из-за пределов штрафной попал в дальний угол ворот.

После перерыва мадридцы продолжили нагнетать опасность у владений Гассаниги. Винисиус после смещения с фланга попал в перекладину на 58-й минуте, а Мбаппе позже не смог переиграть кипера после заброса из глубины. В конце концов, под занавес матча Винисиус удвоил преимущество "сливочных", сыграв в касание после передачи того же Мбаппе.

Победа позволила Реалу догнать Барселону наверху турнирной таблицы Ла Лиги (по 54 очка). Тем временем Жирона Виктора Цыганкова, проведшего на поле все 90 минут, с тремя поражениями подряд опустилась на 12-е место (31 пункт).

Статистика матча Реал – Жирона 25-го тура чемпионата Испании

Реал – Жирона – 2:0

Голы: Модрич, 41, Винисиус, 83

Ожидаемые голы (xG): 2.18 - 0.45

Владение мячом: 63 % - 37 %

Удары: 22 - 6

Удары в створ: 5 - 2

Угловые: 11 - 5

Фолы: 1 - 7

Реал: Куртуа – Васкес, Асенсио, Алаба (Камавинга, 73), Менди – Чуамени, Диас (Себальос, 73), Модрич (Рюдигер, 85) – Родриго, Мбаппе, Винисиус (Эндрик, 90)

Жирона: Гассанига – А. Мартинес, Д. Лопес, Крейчи, Блинд – Цыганков, Мартин (Хиль, 66), Ромеу (Солис, 66), ван де Бек (Артур, 56), Гутьеррес (Миовски, 75) – Данжума (Асприлья, 66)

Предупреждения: Крейчи, Солис

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