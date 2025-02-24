Фергюсон неожиданно возглавил Рейнджерс

Легенда многократного чемпиона Шотландии будет работать до конца сезона.

Барри Фергюсон вернулся в Рейнджерс. 47-летний специалист стал и. о. рулевого «светло-синих», сообщает официальный сайт клуба.

Он заменил на посту Филиппа Клемана. Бельгийца уволили после поражения Сент-Миррену (0:2) накануне. Рейнджерс идет вторым в Премьер-лиге, но отстал от Селтика уже на 13 очков.

Фергюсон - воспитанник гранда. Он защищал цвета родной команды в 1997-2003 и 2005-2009 гг. и завоевал с ней пять чемпионских титулов. Во главе Кэлти Хартс дважды выиграл Лигу Лоуленда (5-й дивизион).

Напомним, ранее сообщалось, что ван Перси возглавил родной клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!