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Футбол

Клуб АПЛ намерен продать экс-игрока Шахтера

Манору Соломону не место в стане Тоттенхэма.
Вчера, 23:20
Getty Images
Getty Images

Англійський Тоттенгем визначився з долею Манора Соломона.

Як повідомляє GiveMeSport, Манор не входить в плани "шпор". Ізраїльтянина планують продати влітку.

На Соломона претендує Евертон Віталія Миколенка та Лідс, за який він зараз виступає в оренді. Сума переходу може скласти 10-15 млн євро.

Напомним, ранее сообщалось, что Борнмут оспорит красную Забарного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер АПЛ

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