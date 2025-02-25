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Футбол

Интер прошел в полуфинал Кубка Италии, выбив Лацио

Миланский клуб остается в борьбе за трофей.
Вчера, 23:58
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

В рамках четвертьфинала Кубка Италии Интер в домашнем поединке встречался с Лацио.

Счет в поединке был открыт перед перерывом. Марко Арнаутович воспользовался шансом, реализовав свой момент.

Во втором тайме Интер увеличил преимущество. Чалханоглу реализовал пенальти.

До финального свистка подопечные Индзаги удержали победу и обеспечили себе участие в полуфинале Кубка Италии, а Лацио покинул турнир.

Стоит отметить, что за поединок миланский клуб нанес всего четыре удара по воротам соперника (два в створ). Этот показатель у Лацио значительно лучше - 13 ударов, шесть в створ.

Интер - Лацио 2:0
Голы: Арнаутович, 39, Чалханоглу, 77 (пен.)

Интер: Дж. Мартинес - Павар, де Врей, Биссек - Дармиан, Фраттези (Барелла, 84), Асллани (Чалханоглу, 64), Зелински, Димарко (Бастони, 64) - Тареми, Арнаутович (Корреа, 64).

Лацио: Мандас - Лаццари, Жиго, Романьоли (Хила, 46), Лука Пеллегрини (Тавареш, 61) - Гендузи, Ровелла - Исаксен (Ибрагимович, 78), Диа, Дзакканьи - Чауна (Нослин, 61).

Предупреждения: Асллани, Думфрис - Пеллегрини, Исаксен, Жиго

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