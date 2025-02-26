Манчестер Юнайтед добыл волевую победу над Ипсвичем, Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм

В рамках 27-го тура чемпионата Англии состоялись матчи, в котором принимали участие Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Подопечные Хосепа Гвардиолы провели поединок против Тоттенхэма.

Судьбу встречи определил один гол, который был забит на старте. Автором результативного удара стал Эрлинг Холанд.

Источник: Getty Images

В турнирной таблице Сити поднялся на четвертое место, набрав 47 очков. У Тоттенхэма 33 балла и 13 место.

Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1

Гол: Холанд, 12

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Грей, Дансо, Удоджи (Спенс, 68) - Бергвалль, Бентанкур (Матар Сарр, 68), Мэддисон (Вернер, 81) - Джонсон, Тель (Кулусевски, 67), Одобер (Сон, 67)

Манчестер Сити: Эдерсон - Нунеш, Хусанов, Диаш, Гвардиол - Гонсалес (Фоден, 73), Ковачич (Грилиш, 90) - Савиньо (Макейти, 90), Мармуш (Силва, 74), Доку (Гюндоган, 90) - Холанд

Предупреждения: Бентанкур, Мэддисон, Сарр

В параллельной игре Манчестер Юнайтед дома принимал Ипсвич.

На четвертой минуте гости открыли счет, однако "красные дьяволы" забили два быстрых гола в первом тайме. Автоголом отличился Морси и еще результативный удар нанес Де Лигт.

Перед перерывом Юнайтед остался в меньшинстве - Доргу был удален. Ипсвич сразу воспользовался численным преимуществом - Филоджен-Бидас оформил дубль.

Во втором тайме подопечные Аморима вновь вышли вперед. Магуайр поразил ворота Ипсвича. Именно этот гол стал победным по итогу финального свистка.

Источник: Getty Images

В таблице АПЛ Юнайтед поднялся на 14 строчку с 33 очками, а Ипсвич идет в зоне вылета с 18 баллами.

Манчестер Юнайтед - Ипсвич 3:2

Голы: Морси (аг), 22, де Лигт, 26, Магуайр, 48 - Филоджин, 4, 45+3.

Манчестер Юнайтед: Онана - Йоро (Линделеф, 90), Магвайр, де Лигт - Далот, Угарте, Фернандеш, Доргу - Зиркзе (Эриксен, 90), Гарначо (Мазрауи, 45) - Гойлунн (Каземиро, 67).

Ипсвич: Палмер - Туанзебе (Гирст, 82), О'Ши, Гривз, Дэвис (Джонсон, 81) - Морси (Тейлор, 66), Каюсте (Шмодикс, 90) - Филоджин, Гатчинсон (Броудгед, 66), Кларк - Делап.

Предупреждения: Гойлунн, Зиркзе, Мазрауи, Йоро - Морси, О'Ши, Делап, Джонсон.

Удаление: Доргу, 43.

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